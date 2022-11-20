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Политолог объяснил слова Ермака про Крым желанием получить деньги

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада. Об этом 20 ноября «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что ранее подобное утверждение уже допускал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

«Мы уже слышали заявление Гаврилова, о том, что в декабре они уже прям возьмут Крым. Они мечтают, создают планы фантастические. Были те люди, которые собирались по Москве на танке проехать», — сказал эксперт.

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Причиной таких заявлений Светов назвал необходимость в получении военной помощи от западных стран, пока в них в не поменялось настроение относительно Украины.

«Сейчас нужно производить шум в воздухе, чтобы получить деньги, чтобы действующий состав конгресса, не перешедшего еще под контроль республиканцев, не передумал выделять им деньги. Поэтому они спешат до конца года забрать всё, что можно. Президент США Джо Байден объявил про миллиарды долларов, которые им готовы выделять, вот они и объясняют, подо что эти деньги дают. Это все мечтания несбыточные, но говорить об этом приходится», — указал политолог.

Он отметил, что Украина уже использовала подобный нарратив в случае с Херсоном. При этом на западных политиков, таких как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, не повлиял инцидент с ракетным ударом в Польше.

«Оставление нами Херсона было подано на запад как победа украинцев, что не зря деньги давали. Поэтому дайте сейчас побольше денег, поставьте танки, ракеты, и мы возьмем Крым. Здесь прекрасное понимание, что отвечать не придется. После инцидента с ракетами в Польше продолжают же давать и поддерживать. Как заявил Сунак в Киеве, мы будем с Украиной до конца. Вопрос до чьего — до конца Украины или до конца Великобритании. Вот в этом состоит ключевая проблема для них», — подытожил Светов.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

3 ноября американское издание The Hill указало, что возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины и самого президента страны Владимира Зеленского.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

А в августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отмечал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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