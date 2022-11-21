Зеленский в очередной раз попросил принять Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз.

По словам главы государства, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту делает Украина.

«Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство в ЕС и альянс», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

Кроме того, украинский лидер снова попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

Ранее, 19 октября, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

До этого, 30 сентября, Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тогда также отметил, что подача Киевом заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке выглядит как просьба ускорить начало третьей мировой войны.