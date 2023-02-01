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ЕС и Киев обсудят 3 февраля членство Украины в Евросоюзе и план Зеленского

Представитель Евросоюза: ЕС и Киев обсудят 3 февраля членство Украины в Евросоюзе и «мирный план» Зеленского
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Фото: Global Look Press/Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency
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Вопрос вступления Украины в состав Евросоюза и «мирный план» президента Владимира Зеленского станут одними из главных тем саммита ЕС – Украина, который пройдет 3 февраля в Киеве. Об этом сообщает 1 февраля ТАСС со ссылкой на представителя Евросоюза высокого ранга в преддверии встречи.

Кроме того, на саммите обсудят санкционное давление на Россию и продовольственную безопасность.

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Также, по данным источника «РИА Новости», на встрече будут говорить об организации трибунала по Украине и ситуацию с замороженными российскими активами.

В декабре 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это 28 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 13 января отметил, что проект резолюции в поддержку «мирного плана», инициированный президентом Украины, не имеет ничего общего с реальностью.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января указал, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. При этом, по его словам, речи о переговорах с Зеленским быть не может, так как тот запретил эти контакты на законодательном уровне.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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