Песков отверг мирный план Украины без учета новых реалий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 28 декабря заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий, — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов», — высказался пресс-секретарь президента РФ.

21 декабря на встрече с американским президентом Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед, написала газета The Wall Street Journal на следующий день. О плане по достижению мира из 10 пунктов украинский президент упоминал еще 15 ноября.

Тогда сообщалось, что условиями украинского плана по миру являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, недопущение эскалации и фиксация окончания военной специальной операции. На данный момент план находится на доработке командой Зеленского.

23 декабря в Кремле заявили, что не владеют информацией о мирном плане Украины.

26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника Кулеба назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Министр иностранных дел Украины указал на важность роли дипломатии с разрешении конфликта. Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда», подчеркнул Кулеба.

В этот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года Киев ведет боевые действия в отношении мирного населения ЛДНР из-за его отказа признавать итоги государственного переворота.

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