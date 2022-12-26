На Украине выразили желание провести «мирный саммит» на площадке ООН
Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН, заявил 26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
«ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех», — сказал он в интервью The Associated Press.
В качестве возможного посредника «мирного саммита» он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша.
Кулеба также подчеркнул, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. Между тем он указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.
16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.
Президент РФ Владимир Путин отмечал 9 декабря, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.
Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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