В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине

Россия не отвергает разрешение конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», ― пояснил дипломат.

Ранее, 23 декабря, издание Newsweek рассказало о недовольстве США отказом Украины от переговоров. При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Накануне президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

21 декабря президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Украина открыта к диалогу о мире с Россией. Отмечается, что украинский лидер в ответ утвердительно кивнул.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

До этого, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными условия для начала мирных переговоров, выдвинутых России Украиной. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от проведения переговоров. Однако, по мнению дипломата, чем дольше Киев будет отказываться, тем сложнее сторонам будет договориться.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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