Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг обвинил Россию в попытке «заморозить» конфликт на Украине
Мир
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона митинга курдов
Мир
Палата представителей США одобрила проект госбюджета на $1,7 трлн
Мир
В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель впервые с 5 декабря
Мир
Эксперт Bild осудил ФРГ за попытку сбыть Киеву старую военную технику
Мир
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Мир
WP указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить
Общество
Минюст РФ внес организацию «Роскомсвобода» в список иноагентов
Общество
Журналисты Глеб Пьяных и Андрей Колесников внесены в реестр иноагентов
Общество
В ОАК анонсировали сдачу первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М
Армия
Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Сюжет:

Newsweek рассказал о недовольстве США отказом Киева от переговоров

Newsweek: Киев отказывается от мирного урегулирования конфликта вразрез интересам США
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина и США имеют разногласия относительно путей завершения боевых действий на украинской территории. Об этом написало 23 декабря издание Newsweek.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«США, похоже, гораздо больше заинтересованы в прекращении боевых действий путем дипломатического урегулирования, чем путем капитуляции в стиле Второй мировой войны», — говорится в материале.

При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Ранее, 22 декабря, газета The New York Times написала, что во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с руководством США о поставках танков, истребителей и ракет большой дальности. Отмечалось, что президент США Джо Байден и Зеленский потратили большую часть времени переговоров не на обсуждение всех запросов Киева, а сосредоточили внимание на рассмотрении общей ситуации на Украине.

При этом в этот же день глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине.

Между тем, по мнению посла РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, визит украинского лидера в США лишь подтвердил, что высказывания Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой — «пустой звук».

17 декабря Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, российский лидер Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022