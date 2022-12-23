Newsweek рассказал о недовольстве США отказом Киева от переговоров

Украина и США имеют разногласия относительно путей завершения боевых действий на украинской территории. Об этом написало 23 декабря издание Newsweek.

«США, похоже, гораздо больше заинтересованы в прекращении боевых действий путем дипломатического урегулирования, чем путем капитуляции в стиле Второй мировой войны», — говорится в материале.

При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Ранее, 22 декабря, газета The New York Times написала, что во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с руководством США о поставках танков, истребителей и ракет большой дальности. Отмечалось, что президент США Джо Байден и Зеленский потратили большую часть времени переговоров не на обсуждение всех запросов Киева, а сосредоточили внимание на рассмотрении общей ситуации на Украине.

При этом в этот же день глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине.

Между тем, по мнению посла РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, визит украинского лидера в США лишь подтвердил, что высказывания Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой — «пустой звук».

17 декабря Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, российский лидер Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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