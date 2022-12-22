Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США подтвердил, что высказывания Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой — «пустой звук». Об этом 22 декабря заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук», — говорится в распространенном заявлении Антонова.

По его словам, публикации в американских СМИ о том, что РФ не проявляет заинтересованность в достижении мира — ложь.

Визит Зеленского посол оценил, как объявление о необходимости довести конфликт вокруг Украины до полной победы над РФ.

Посол отметил, что провокационные действия США на Украине ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. На маниакальную идею «победы над русскими на поле боя» бросаются колоссальные ресурсы. При этом западные вооружения на Украине систематично уничтожаются Вооруженными силами РФ, добавил Антонов.

Ранее, 21 декабря, Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом США Джо Байденом и провел с ним личные переговоры. Американский лидер подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Также Байден сообщил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. По словам Байдена, США продолжат оказывать поддержку Украине. Американский президент выразил уверенность в том, что успех на поле боя поможет Зеленскому, когда он будет готов говорить с российской стороной.

Позднее Зеленский заявил, что остался доволен результатами переговоров с Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что американский конгресс одобрит инициативу о поставке очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Между тем, 18 декабря, Антонов сообщил, что Соединенные Штаты Америки продолжают втягиваться в украинский конфликт и теряют инстинкт самосохранения. По его словам, украинский кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

17 декабря Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, президент России Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

До этого, 9 декабря, Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позже Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей. Более того, 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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