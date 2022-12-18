Антонов указал на продолжение втягивания США в украинский конфликт

Соединенные Штаты Америки продолжают втягиваться в украинский конфликт и теряют инстинкт самосохранения. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

«Русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — сказал он.

Антонов указал, что украинский кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений. Он также отметил, что начинает выстраиваться система многополярного мира.

При этом США, вероятно, имеющие «ген исключительности», не намерены выстраивать взаимопонимание и равноправный диалог, отметил посол.

«Последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам по-настоящему непредсказуемы. Администрация [президента США] полностью игнорирует наши озабоченности, которые мы доводим до собеседников по всем доступным каналам», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что было бы наивным полагать, как в ходе упомянутой трансформации соперничество Российской Федерации и Соединенных Штатов в одночасье прекратится.

«Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и «заглушить» наш голос», — приводит слова посла РФ «Газета.Ru».

Он добавил, что непрекращающиеся поставки военной помощи на Украину свидетельствуют о стремлении США к эскалации конфликта. В этом контексте Антонов напомнил об особой ответственности российской и американской сторон за поддержание глобальной безопасности.

Ранее, 15 декабря, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер напомнил об оборонительном характере поставляемого Украине вооружения. По его словам, США продолжат поставку Украине оборонительных систем, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США таким образом всё глубже втягиваются в конфликт, отметили в российской дипмиссии.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда же отметила, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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