США напомнили об оборонительном характере поставляемого Украине вооружения

США поставляют Украине оборонительные вооружения, предназначенные для защиты гражданских лиц. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря, комментируя заявление посольства РФ о том, что возможная поставка киевскому режиму зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patrioit будет провокационным шагом.

По его словам, США продолжат поставку Украине оборонительных систем, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц. Однако Райдер отметил, что не может объявить о новых поставках конкретных видов вооружений.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — сказал он в ходе брифинга.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США таким образом всё глубже втягиваются в конфликт, отметили в российской дипмиссии.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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