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США напомнили об оборонительном характере поставляемого Украине вооружения

Пентагон о поставках ЗРК Patriot: Украине поставляется оборонительное вооружение для защиты гражданских лиц
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Фото: TASS/Zuma
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США поставляют Украине оборонительные вооружения, предназначенные для защиты гражданских лиц. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря, комментируя заявление посольства РФ о том, что возможная поставка киевскому режиму зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patrioit будет провокационным шагом.

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По его словам, США продолжат поставку Украине оборонительных систем, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц. Однако Райдер отметил, что не может объявить о новых поставках конкретных видов вооружений.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — сказал он в ходе брифинга.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США таким образом всё глубже втягиваются в конфликт, отметили в российской дипмиссии.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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