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Зеленский поделился «чудесными» итогами встречи с Байденом

Зеленский: в новый пакет помощи Украине войдут системы Patriot
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами переговоров с лидером США Джо Байденом, о чем заявил на пресс-конференции в Белом доме в среду, 21 декабря.

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О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны», — сообщил он.

Украинский лидер также выразил надежду на то, что американский конгресс одобрит инициативу о поставке очередной партии вооружений на сумму в $45 млн.

По словам Зеленского, встреча в Вашингтоне ознаменовала новый этап отношений между США и Украиной, которые за последние 300 дней стали по-настоящему союзническими. Он добавил, что одной из центральных тем обсуждения было дальнейшее наращивание военного потенциала Киева.

Ранее в этот день глава Белого дома подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне. Кроме того, отметил Байден, США вместе с партнерами параллельно оказывают организованное давление на РФ и не планируют менять тактику.

21 декабря Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Байден со своей супругой Джилл лично встретил его у входа в Белый дом. Зеленский подчеркнул, что для него большая честь быть принятым в резиденции американских лидеров.

Официальный представитель администрации президента Карин Жан-Пьер отметила, что Байден пригласил Зеленского приехать в США, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона сотрудничеству с Киевом.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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