Байден заявил о готовности Зеленского к диалогу о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Такое заявление сделал в среду, 21 декабря, президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме.

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден.

Отмечается, что Зеленский кивнул в ответ на эту фразу.

«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение», ― добавил американский лидер.

По словам Байдена, США продолжат оказывать поддержку Украине. Американский президент выразил уверенность в том, что успех на поле боя поможет Зеленскому, когда он будет готов говорить с российской стороной.

Также американский президент подчеркнул, что отправка Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не приведет к эскалации ситуации, поскольку данная система носит исключительно оборонительный характер.

Байден и Зеленский встретились в среду, 21 декабря, в Белом доме в рамках официального визита украинского лидера в США. Целью визита Зеленский назвал обсуждение двусторонних отношений США и Украины. Также он хотел бы поблагодарить американцев, президента и Конгресс США за оказанную помощь Украине.

Ранее, 17 декабря, Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, президент России Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

До этого, 9 декабря, Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позже Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей. Более того, 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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