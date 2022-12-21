Зеленский раскрыл цели своего визита в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Вашингтон намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом двустороннее сотрудничество США и Украины. Об этом в среду, 21 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», — сообщил он.

Вечером в среду самолет военно-воздушных сил (ВВС) США с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Информацию об этом подтвердил агентству Associated Press один из американских чиновников.

Политик прибыл в столицу США по личному приглашению Байдена. Это первая поездка украинского президента в Соединенные Штаты после начала спецоперации РФ.

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда войдут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Также сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Ранее в среду стало известно, что Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Согласно документу, Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Поездку Зеленского в Вашингтон прокомментировал телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров. Он обратил внимание на то, что приглашение держалось втайне от СМИ, а причин вызова политика, по его мнению, может быть несколько. Во-первых, считает журналист, в связи с поставками комплексов Patriot Байден должен предупредить Зеленского о том, что его инициативы не должны идти вразрез с требованиями американской администрации.

Кроме того, указал Добров, Зеленский необходим Белому дому как свидетель, который может подтвердить «как замечателен Байден и его поддержка». Он уточнил, что с января в палате представителей США начнут работать республиканцы, у которых обещание демократа Байдена помогать Украине будет вызывать критику.

В качестве еще одной возможной причины журналист назвал подготовку Зеленского к переговорам с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ, о начале которой было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия только затягивают конфликт и втягивают в него другие страны.

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