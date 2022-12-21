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Журналист посчитал визит Зеленского в США вызовом на ковер и подготовкой к переговорам с РФ

Журналист Андрей Добров назвал поездку Зеленского в Вашингтон вызовом на ковер
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал «вызовом на ковер» к американской администрации. Таким мнением 21 декабря поделился писатель, телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров.

Он обратил внимание, что приглашение держалось втайне от СМИ, а причин вызова политика несколько.

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По мнению журналиста, во-первых, поскольку с начала января в палате представителей США начнут работать республиканцы, на фоне этого обещание демократа Джо Байдена помогать Украине будет вызывать критику. Поэтому «Зеленский необходим Белому дому как свидетель, как замечателен Байден и его поддержка».

Кроме того, США намерены поставить Украине комплексы ПВО Patriot и наводящие системы для «умных бомб». До этого Байден выступал против того, чтобы втягивать США в конфликт, притом что Зеленский будет просить у Белого дома более смертоносное вооружение.

Поэтому американский лидер должен предупредить Зеленского о том, что никакие инициативы киевского руководства не должны идти вразрез с требованиями американской администрации, отметил журналист.

Третьей причиной визита Зеленского он назвал его подготовку к переговорам с Россией. При этом Москва будет договариваться с Вашингтоном, добавил журналист.

«И, похоже, Байден заявит Зеленскому об этом прямо. Да и потом, конечно, денег у Америки много, но построить предвыборную агитацию в США только на помощи Украине... Теперь это выглядит уже глуповатым», — заключил он.

Около 20:40 мск самолет с президентом Украины на борту приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Он прибыл в столицу США по личному приглашению американского лидера Джо Байдена.

20 декабря несколько американских СМИ сообщили, что Зеленский планирует 21 декабря приехать в Вашингтон, чтобы выступить перед американскими законодателями. Ожидается, что украинский лидер поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

16 декабря газета The Wall Street Journal написала, что Вооруженные силы США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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