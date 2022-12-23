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NYT узнала о нежелании США дать Украине запрошенные Зеленским танки и ракеты

NYT: Зеленский по итогам визита в США не смог договориться о поставках танков и ракет
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своего визита в Вашингтон не смог договориться с руководством США о поставках танков, истребителей и ракет большой дальности. Об этом написала газета The New York Times 22 декабря.

«Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиарды долларов, но не тем, чего он хотел больше всего: ему отказали в поставках американских боевых танков, истребителей и высокоточных ракет большой дальности», — говорится в статье.

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что президент США Джо Байден и Зеленский потратили большую часть времени переговоров не на обсуждение всех запросов Киева, а сосредоточили внимание на рассмотрении общей ситуации на Украине.

«Дискуссия не была движима списком дополнительных возможностей поставок Киеву. Было гораздо более широкое, глубокое обсуждение ситуации на Украине и того, что предвещает будущее», — сказал Кирби, чьи слова приводит издание.

В тот же день газета The Washington Post также отметила, что Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий. В публикации говорится о том, что мнения Зеленского и президента США Джо Байдена в вопросе украинских нужд сильно разнятся. Глава Украины просит Вашингтон предоставить более современное оружие, чтобы иметь возможность начать наступление, однако Байден не хочет этого делать.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Украинский лидер заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой, и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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