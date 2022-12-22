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WP узнала о неудаче Зеленского на переговорах в США о поставке вооружений

WP: Зеленский визитом в США не достиг цели получить более современные вооружения
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Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий. Об этом 22 декабря сообщает газета The Washington Post.

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О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

В публикации говорится о том, что мнения Зеленского и президента США Джо Байдена в вопросе украинских нужд сильно разнятся. Глава Украины просит Вашингтон предоставить более современное оружие, чтобы иметь возможность начать наступление, однако Байден не хочет этого делать.

«Практически не было признаков того, что ему (Зеленскому. — Ред.) это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — говорится в публикации.

Источник в Белом доме рассказал газете, что администрация США, в свою очередь, ждала обсуждения дипломатического решения украинского вопроса.

Чиновник также считает, что в конгрессе нового созыва, который приступает к работе 3 января, большинство будет выступать против предоставления военной помощи Киеву. По его словам, это сильно осложнит будущую поддержку Украины.

К примеру, накануне лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

Еще 18 декабря обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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