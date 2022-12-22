Реклама
Прямой эфир
Общество
Городские службы Москвы приступили к противогололедной обработке дорог
Происшествия
Председатель правительства ДНР Хоценко был ранен при обстреле Донецка
Мир
Трое иракских солдат погибли в результате взрыва бомбы в Киркуке
Мир
Байден заявил о выделении Киеву пакета гуманитарной помощи на $374 млн
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на МКАД
Происшествия
Рогозин получил ранение при обстреле Ленинского района Донецка
Мир
Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд
Экономика
Арендное жилье в России подешевело до 21%
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
Захарова заявила о намерении Запада блокировать отношения РФ и Сербии
Общество
В Минцифры рассказали о планах выделить радиочастоты для дронов
Мир
Пентагон пообещал продолжать военную помощь Украине
Сюжет:

Байден заявил о выделении Киеву пакета гуманитарной помощи на $374 млн

0
Фото: Global Look Press/Oliver Contreras - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

«Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более $374 млн срочной гуманитарной помощи Украине», ― отметил он.

По словам Байдена, в поставки войдут продукты, предметы первой необходимости, а также финансовая поддержка Украины.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Отмечалось, что Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее, 20 декабря, Всемирный банк согласовал пакет финансовой помощи Украине в размере более $600 млн. Из них $500 млн пойдут на покрытие расходов на государственные выплаты населению Украины. Их предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР) под гарантии Великобритании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022