Байден заявил о выделении Киеву пакета гуманитарной помощи на $374 млн

США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более $374 млн срочной гуманитарной помощи Украине», ― отметил он.

По словам Байдена, в поставки войдут продукты, предметы первой необходимости, а также финансовая поддержка Украины.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Отмечалось, что Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее, 20 декабря, Всемирный банк согласовал пакет финансовой помощи Украине в размере более $600 млн. Из них $500 млн пойдут на покрытие расходов на государственные выплаты населению Украины. Их предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР) под гарантии Великобритании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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