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Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Всемирный банк (ВБ) согласовал очередной пакет финансовой поддержки для Украины в размере более $600 млн. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба организации.

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Ожидается, что для покрытия расходов на государственные выплаты населению будет выделен кредит на сумму $500 от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) под гарантии Великобритании.

Также ВБ намерен вложиться в проект по улучшению качества и доступности медобслуживания. Первоначальное финансирование программы будет включать в себя кредит в размере €100 млн (около $106 млн) под гарантии Испании, а также грант Глобального фонда по финансированию программ для женщин, детей и подростков (GFF) на $10 млн.

«Всемирный банк мобилизовал $18 млрд в качестве чрезвычайного финансирования для поддержки народа Украины <...>, из которых было освоено $15 млрд», — отметил президент организации Дэвид Малпасс.

Ранее в этот день украинский минфин сообщил о получении $2 млрд от США, выделенных через механизм Всемирного банка для поддержки государственного бюджета страны. Эти средства стали вторым траншем из американского гранта в $4,5 млрд.

12 декабря стало известно, что ВБ планирует выделить Украине $1,7 млрд до конца 2022 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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