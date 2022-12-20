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Минфин Украины сообщил о получении $2 млрд от США через Всемирный банк

Минфин Украины сообщил, что получил $2 млрд от США через Всемирный банк
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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Министерство финансов Украины сообщило 20 декабря о получении $2 млрд от США, выделенных через механизм Всемирного банка для поддержки украинского государственного бюджета. Об этом ведомство проинформировало на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка», — отметили в минфине Украины.

Средства предоставили США через фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».

Полученные средства стали вторым траншем из американского гранта в $4,5 млрд. С помощью США Киев проводит социальные платежи, не увеличивая долговую нагрузку на госбюджет, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В начале ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. По его словам, в стране надеются на полное финансирование дефицита со стороны международных партнеров.

В середине октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил «Известиям», что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, деструктивные процессы начались задолго до настоящих событий.

Отправной точкой стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой. В середине сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

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