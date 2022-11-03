На Украине приняли бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд

Украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Об этом 3 ноября заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Парламент принял государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За — 295 депутатов, воздержались — 35, против — ноль. <…> Это рекорд по самому заблаговременному принятию бюджета в истории Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Железняк добавил, что теперь в стране надеются на полное финансирование образовавшегося дефицита в размере $38 млрд со стороны международных партнеров.

В середине октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил «Известиям», что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, деструктивные процессы начались задолго до настоящих событий и обострения российско-украинского конфликта. Отправной точкой же стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой.

В середине сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В начале августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 года.