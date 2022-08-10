Годовая инфляция на Украине превысила 22%

По итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 года. Согласно данным Госстата Украины, опубликованным в среду, 10 августа, инфляция в потребительском секторе в июле по сравнению с июнем выросла на 0,7 процентных пункта.

Увеличение же базовой инфляции, как сообщило украинское агентство УНН, в июле по сравнению с июнем составило 1,2%, с начала года — 12,7%. Последний раз годовая инфляция более 22% зафиксирована в стране в феврале 2016 года.

В прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Украине выросли на 0,8%, за год — на 28,9%. Больше всего — на 8,7% — за месяц подорожали яйца. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,3%.

До этого, 6 августа, сообщалось, что закупочные цены на газ для украинских предприятий выросли на 50% с июля. О неизбежном подорожании продукции заявили и представители пищевого сектора. Более того, не все производства смогут продолжать работу в текущих экономических условиях.

29 июля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC». Отмечается, что данное решение было принято организацией после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.