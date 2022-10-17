Экономист заявил о наступлении состояния нокаута в украинской экономике

Украинская экономика близка к полному развалу. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказал «РИА Новости» заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

«Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует. <…> Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать», — пояснил он.

При этом, по словам эксперта, деструктивные процессы начались задолго до настоящих событий и обострения российско-украинского конфликта. Отправной точкой же стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой.

«Достаточно сказать, что около 24% украинского экспорта и более 30% импорта было ориентировано в свое время на Россию. Сейчас эти показатели сократились чуть ли не до нуля», — отметил Бажан.

В настоящий момент, заявил экономист, инфляция набирает обороты, цены растут, всё больше граждан оказываются за чертой бедности и, согласно прогнозам Всемирного банка, до конца 2022 года ВВП страны снизится почти на 40%.

Ранее, 13 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

10 августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 года.

Отмечалось, что увеличение базовой инфляции в июле, по сравнению с июнем, составило 1,2%, с начала года — 12,7%.

До этого, 6 августа, сообщалось, что закупочные цены на газ для украинских предприятий выросли на 50% с июля. О неизбежном подорожании продукции заявили и представители пищевого сектора. Более того, не все производства смогут продолжать работу в текущих экономических условиях.

Между тем рейтинговое агентство S&P 29 июля понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC». Данное решение было принято организацией после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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