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На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Закупочные цены на газ для украинских предприятий выросли на 50% с июля. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает информационный портал «Страна».

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Согласно имеющимся данным, в прошлом месяце газ для бизнеса стоил около 30 гривен ($0,82 по курсу Нацбанка Украины) за кубометр, ближе к началу августа цены поднялись до 34 гривен ($0,93), а за последнюю неделю достигли отметки в 45 гривен ($1,23).

Отмечается, что производства, как правило, закупают энергоносители заранее, поэтому в августе еще будет использоваться топливо, приобретенное по более низким ценам, но уже в сентябре ситуация изменится. В любом случае подорожание газа обещает стать непростым испытанием для бизнеса. Так, аналитики прогнозируют очередную волну роста цен на продукцию и новый виток инфляции.

На сегодняшний день о неизбежном подорожании продукции заявляют представители пищевого сектора. Более того, не все производства смогут продолжать работу в текущих экономических условиях.

29 июля стало известно, что у Украины могут возникнуть финансовые проблемы с приобретением газа, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы. По информации агентства, сейчас в украинских газовых хранилищах около 11 млрд куб. м газа. Киев планирует закупить еще около 5 млрд куб. м газа, на что потребуется приблизительно $8 млрд.

Жителям страны и муниципальным властям рекомендовали принять меры для экономии энергии.

26 июля «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. Как сообщалось, украинский кабмин запретил компании платить по еврооблигациям.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства своей страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

В свою очередь 22 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

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