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Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC». Об этом в пятницу, 29 июля, рассказало агентство Bloomberg.

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Отмечается, что данное решение было принято организацией после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.

Кроме того, S&P оставило в силе негативный прогноз в отношении страны, так как сохраняется высокая вероятность того, что Киев продолжит реализацию планов по реструктуризации внешнего долга. Агентство может вновь понизить рейтинг Украины до выборочного дефолта, если украинские власти вынудят держателей облигаций согласиться на двухлетнюю заморозку платежей и изменение купонов по так называемым варрантам ВВП к середине следующего месяца.

22 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Отмечается, что данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

21 июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает на поддержку от партнеров, ожидаемая сумма материальной помощи со стороны Запада за год составляет порядка $16–17 млрд.

Между тем 19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он отметил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €5 млрд.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего, самого низкого уровня. Уточнялось, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика, поэтому теперь Украина оказалась на одной ступени с заядлыми неплательщиками — Эквадором и Белизом.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы — упасть до критически низкого уровня.

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