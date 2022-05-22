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Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до самого низкого уровня

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Moody's
Фото: REUTERS/Mike Segar
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего самого низкого уровня, сообщает Bloomberg.

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По мнению аналитиков, способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика, поэтому теперь Украина оказалась на одной ступени с заядлыми неплательщиками — Эквадором и Белизом, согласно опубликованному в пятницу, 20 мая, отчету.

«В то время как Украина извлекает выгоду из международной финансовой поддержки, снижая непосредственные риски и вызванный этим значительный рост государственного долга, в среднесрочной перспективе такая стратегия окажется неприемлемой», — говорится в отчете.

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По мнению Moody's, затяжной конфликт увеличивает вероятность реструктуризации долга и наложения убытков на кредиторов частного сектора. Агентство также изменило прогноз по стране на негативный после завершения процесса пересмотра состояния экономики страны после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее Fitch Ratings присвоило Украине рейтинг «CCC», в то время как S&P Ratings — рейтинг «B-».

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его словам, антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис.

17 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Падение рейтингов и ухудшение экономической ситуации в странах Европы и мира началось на фоне антироссийских санкций стран Запада. Так они отреагировали на спецоперацию РФ по защите Донбасса, объявленную 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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