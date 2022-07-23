Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C», сообщается 22 июля на сайте агентства.

Отмечается, что данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

Как пояснили в агентстве, 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. В связи с этим начался процесс, похожий на дефолт.

Стране потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за продолжения боевых действий на ее территории, которые могут продолжаться и в 2023 году.

Таким образом прогнозируется сокращение украинской экономики на 33% в 2022 г. с неглубоким восстановлением на 4% в 2023 г. Инфляция может вырасти до 30% к концу следующего года. долг сектора госуправления вырастет на 48% в 2022 году, до 92% ВВП, и до 103% в 2023 году.

Ранее, в конце февраля, Fitch Ratings присвоило Украине рейтинг «CCC», в то время как S&P Ratings — рейтинг «B-».

Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает на поддержку от партнеров, ожидаемая сумма материальной помощи со стороны Запада за год составляет порядка $16–17 млрд.

Между тем, 19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он отметил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €5 млрд.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего самого низкого уровня. Уточнялось, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика, поэтому теперь Украина оказалась на одной ступени с заядлыми неплательщиками — Эквадором и Белизом

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня.