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Посол Евросоюза на Украине сообщил о тяжелой финансовой ситуации в стране

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. Об этом 19 июля заявил в интервью Euronews представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас.

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«У меня нет такого предчувствия. Думаю, я бы знал, если бы они действительно были на грани [дефолта]. Но ситуация ужасная», — сказал он телеканалу.

При этом он уточнил, что Украине требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

«Международная финансовая помощь поступает из разных источников. Но этого недостаточно, чтобы восполнить пробел», — отметил посол.

Газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансовой помощи.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.

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