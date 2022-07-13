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Украина рассчитывает на $9 млрд в месяц от Запада для покрытия дефицита бюджета

Financial Times: Украине требуется $9 млрд в месяц от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, написала в среду, 13 июля, британская газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко.

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Издание отмечает, что прекращение экспорта зерна лишило Украину прежней валютной выручки. Кроме того, Киев вынужден сжигать свои валютные резервы, так как Центральный банк приобретает государственные облигации для покрытия дефицита финансирования. В таких условиях страну без внешней поддержки ждет экономическая катастрофа.

По словам Устенко, избежать дефолта без финансовой помощи западных союзников Украине будет не только сложно, но и практически невозможно.

Накануне первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что США передали Украине $3 млрд за последние две недели. Из них $1,7 млрд поступили в бюджет страны от Трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию для нужд украинского здравоохранения.

При этом в министерстве финансов США заявляли, что сомневаются в правильности ряда действий Киева в сфере экономики.

Ранее, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

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