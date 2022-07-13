Украина рассчитывает на $9 млрд в месяц от Запада для покрытия дефицита бюджета

Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, написала в среду, 13 июля, британская газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко.

Издание отмечает, что прекращение экспорта зерна лишило Украину прежней валютной выручки. Кроме того, Киев вынужден сжигать свои валютные резервы, так как Центральный банк приобретает государственные облигации для покрытия дефицита финансирования. В таких условиях страну без внешней поддержки ждет экономическая катастрофа.

По словам Устенко, избежать дефолта без финансовой помощи западных союзников Украине будет не только сложно, но и практически невозможно.

Накануне первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что США передали Украине $3 млрд за последние две недели. Из них $1,7 млрд поступили в бюджет страны от Трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию для нужд украинского здравоохранения.

При этом в министерстве финансов США заявляли, что сомневаются в правильности ряда действий Киева в сфере экономики.

Ранее, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.