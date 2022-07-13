Всемирный банк подтвердил перевод Украине $1,7 млрд

Украина получила $1,7 млрд финансовой помощи от Всемирного банка. Об этом 13 июля заявил президент финучреждения Дэвид Мэлпас.

«Что способен сделать и делает Всемирный банк, так это обеспечивает очень крупную и своевременную поддержку народу Украины. Мы продолжили это делать и вчера за счет выделения $1,7 млрд. Они поступили из средств, предоставленных США. Речь идет о дополнении к $1,3 млрд, предоставленных в конце июня и также выделенных США», — цитирует Мэлпаса ТАСС.

13 июля советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украине требуется ежемесячно $9 млрд, чтобы покрывать дефицит бюджета. По его словам, без внешней поддержки страну ждет экономическая катастрофа.

За день до этого первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи.

14 июня в Верховную раду Украины внесли проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и кабмину с предложением списать внешний государственный долг. По данным минфина страны, внешний долг страны составляет $56,83 млрд. До конца текущего года Киев должен погасить более $3,3 млрд из общей суммы.