Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд

Киев рассчитывает на поддержку от партнеров в размере, превышающем $3 млрд. Об этом в четверг, 21 июля, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«На этот месяц получим или ожидаем больше $3 млрд», — приводит его комментарий издание «Страна».

Также Марченко добавил, что ожидаемая сумма материальной помощи со стороны Запада за год составляет порядка $16-17 млрд.

По данным минфина, в июне Украина получила $4,4 млрд внешнего финансирования, а всего с конца февраля — около $13 млрд.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил готовность ЕС предоставить помощь вооруженным силам Украины в размере €500 млн.

19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он уточнил, что Украине требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

Газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансовой помощи.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.