Всемирный банк (ВБ) намерен выделить Украине $1,7 млрд до конца 2022 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим $1,7 млрд. Остальные средства будут выделены в начале следующего года», — заявила она в интервью изданию «Укринформ».

Также Бьерде отметила, что через Всемирный банк прошло более 50% всей экономической помощи, оказанной Украине после начала спецоперации.

В конце ноября стало известно, что Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет макрофинансовой поддержки Украины от Евросоюза (ЕС) на сумму до €18 млрд на 2023 год. 10 декабря этот пакет был одобрен Советом ЕС. Уточнялось, что кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

22 ноября ЕК пообещала выделить Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд.

Ранее, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи тремя траншами — €2 млрд, еще €2,5 млрд во второй половине ноября и €500 млн — в декабре. Первые €2 млрд Украина получила 18 октября.

В конце сентября стало известно, что Всемирный банк направит $530 млн дополнительной помощи Украине под кредитные гарантии Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн). Отмечалось, что денежные средства были мобилизованы в рамках проекта PEACE, который поддерживает в том числе сферу услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

В свою очередь Москва неоднократно указывала на то, что постоянная поддержка Киева странами Запада только затягивает конфликт.

Так, 8 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Дипломат отметила, что американские СМИ в настоящее время смакуют детали «коррупционного марафона «Белый дом – Киев – Белый дом». По ее словам, именно это объясняет стремление Вашингтона добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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