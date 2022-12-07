Профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Совместное заявление было распространено во вторник, 6 декабря.

Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для обсуждения отдельных проектов от Палаты представителей и Сената. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Предполагаемая сумма бюджета оценивается в $847,3 млрд. Не менее $800 млн планируется выделить для оказания военной помощи Украине. Часть средств пойдет на реализацию механизмов сдерживания в Европейском ($6 млрд) и Азиатско-Тихоокеанском ($11,5 млрд) регионах.

Также в проект бюджета были включены инициативы, направленные на сокращение зависимости от РФ в различных сферах. В частности, речь идет о постепенном отказе от российских энергоносителей и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой на пять лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам, связанным с противоракетными системами обороны (ПРО).

Кроме того, документ содержит предложения по усилению антироссийских санкций. Так, согласно документу, Вашингтон планирует добиваться исключения России из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

От оборонного ведомства законодатели ожидают предложений по «реализации асимметричных возможностей для противодействия угрозам со стороны гиперзвуковых ракет», в рамках которой будет профинансировано укрепление американских систем противовоздушной обороны. Наряду с этим в бюджетный проект предполагает развитие программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения, способных нести ядерное оружие, B-21 Raider.

Ранее, 3 декабря, газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала, что если американские законодатели примут инициативу о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, то это может привести к остановке военной помощи Украине, а также к прекращению закупок новых бомбардировщиков B-21 Raider.

США и другие западные начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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