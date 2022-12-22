СМИ узнали о подготовке Зеленским обновленного «мирного плана» из 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в конгрессе 21 декабря, что на встрече с американским президентом Джо Байденом он предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 22 декабря.

Отмечается, что команда Зеленского в настоящее время дорабатывает его план и собирается представить его примерно в феврале, то есть спустя год после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее, 15 ноября, Зеленский в своем видеообращении на саммите стран G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров. По словам президента, все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении.

Он также отметил, что цель Москвы не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта, добавив, что Россия будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен как можно быстрее.

Россия в свою очередь не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Украна отказалась от переговоров с РФ 4 октября, кога Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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