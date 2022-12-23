В Кремле не владеют информацией о «мирном плане» Украины

В Кремле не владеют никакой информацией о намерениях Украины опубликовать «мирный план». Об этом 23 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «плана мира», который будет состоять из 10 пунктов и представлен в феврале. Указывалось, что документ «приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед».

Песков, в свою очередь, отметил, что ни о каких планах России неизвестно. Более того, последние заявления Зеленского построены без учета реалий, которые сложились на сегодняшний день, добавил официальный представитель Кремля.

«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, тоже о мирном плане, но всё, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые, собственно, на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — подчеркнул Песков.

Ранее, 15 ноября, Зеленский в своем видеообращении на саммите стран G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов.

Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны.

Россия, в свою очередь, не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Украина отказалась от переговоров с РФ 4 октября, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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