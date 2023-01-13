Небензя назвал проект резолюции Киева о «мирном плане» не пересекающимся с реальностью

Проект резолюции в поддержку «мирного плана», инициированный президентом Украины, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в пятницу, 13 января, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с «мирным планом» из 10 пунктов, который не имеет отношения к реальности», — указал российский дипломат.

Накануне, 12 января, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование Генассамблеи ООН соответствующего проекта в феврале. По ее словам, Киев рассматривает предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине как приоритетное направление во всемирной организации.

В конце декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, никакого «мирного плана» Украины существовать не может, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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