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МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ

МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ

В МИД Украины заявили о подготовке проекта резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина в этом году представит на рассмотрение Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о создании специального трибунала против России, заявила журналистам 12 января первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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По ее словам, в феврале Киев вынесет на голосование еще один проект резолюции в поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинские власти, добавила Джапарова, предложения по мирному урегулированию ситуации считают приоритетным направлением для Киева в ООН в следующем месяце.

Она добавила, что над модальностями обсуждения будет работать постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Кроме того, для принятия данной резолюции украинская сторона может созвать чрезвычайную специальную сессию, отметила первый замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, следует создать специальный трибунал «в связи с агрессией», подчеркнула она.

«Мы призываем страны — члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сказала на заседании Совбеза ООН Джапарова.

Ранее 1 декабря, пресс-служба МИД Франции сообщила о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности.

Между тем позже, 14 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди глав внешнеполитических ведомств европейских стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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