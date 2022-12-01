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Сюжет:

Франция начала работу по трибуналу из-за украинского конфликта

МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины
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Фото: commons.wikimedia.org/Guilhem Vellut
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Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба французского МИДа в среду, 30 ноября.

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«По предложению о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Ранее, 30 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Он указал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя всё новые пакеты санкций.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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