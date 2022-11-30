Небензя назвал идею о трибунале по Украине попыткой скрыть беззаконие

Инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Об этом заявил 30 ноября журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Это пример того, что называется «международный порядок, основанный на правилах», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что сначала правила придумывают, потом выдают их за универсальные, пытаясь прикрыться авторитетом ООН. При этом появляются всё новые и новые инициативы.

По словам Небензи, ЕК пытается покрыть беззаконие негодными средствами.

«Они хотят получить продавленное решение Генеральной Ассамблеи ООН (инициированная Западом резолюция о репарациях Киеву. — Ред.), а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь», — подчеркнул он.

Также Небензя указал, что ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

«Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности», — заключил постпред РФ.

Ранее в среду стало известно, что ЕК предлагает создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. По словам фон дер Ляйен, когда санкции в отношении России будут отменены, указанные средства будут использованы в качестве компенсации для Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.