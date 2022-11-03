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ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Евросоюз (ЕС) изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Уточняется, что обсуждение находится на ранней стадии, оно проводятся по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Данный вопрос поднимался перед США, но пока неясно, предпримет ли администрация президента США Джо Байдена шаги по изъятию российских резервов в долларах, дополняет «Газета.Ru».

31 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в вопросе использования замороженных российских золотовалютных резервов для Украины.

Ранее, 29 октября, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины. Он также рассказал, что в рамках санкций в ЕС «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, €2,2 млрд из них — в Германии».

25 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Депутат Олег Савченко назвал абсолютным беспределом заморозку российских активов. Он также выразил уверенность, что такими действиями Евросоюз накажет сам себя.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

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