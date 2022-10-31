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РФ продолжит отстаивать свои права в вопросе замороженных активов

Песков о замороженных резервах РФ: речь о международном акте воровства, Москва будет отстаивать свои права
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в вопросе использования замороженных российских золотовалютных резервов для Украины. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Учитывая, что речь о международном акте воровства, нарушении всего и вся, всех международных правил и законов, мы будем продолжать отстаивать наши интересы», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, надеется ли Россия вернуть замороженные Западом активы.

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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «надежда умирает последней».

Ранее, 29 октября, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины. Он также рассказал, что в рамках санкций в Евросоюзе (ЕС) «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, €2,2 млрд из них — в Германии».

27 октября депутат Олег Савченко назвал абсолютным беспределом заморозку российских активов. Он также выразил уверенность, что такими действиями Евросоюз накажет сам себя.

До этого, 25 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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