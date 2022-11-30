Москва предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС

Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе (ЕС). Об этом 30 ноября предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что пока не может точно сказать, какими конкретно будут данные меры — зеркальными, симметричными или асимметричными, поскольку это будет зависеть от принятых мер в отношении России со стороны Еврокомиссии (ЕК).

«Но они будут приняты в ответ, они будут настоящими. На словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе», — добавила представитель МИДа на брифинге.

18 ноября газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму в €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

Ранее, 14 ноября, Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

27 октября депутат Олег Савченко назвал абсолютным беспределом заморозку российских активов. Он также выразил уверенность, что такими действиями Евросоюз накажет сам себя.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

Ранее, в марте, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.