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Лавров отверг возможность мирных переговоров с Зеленским

Глава МИД РФ Лавров: речи о переговорах с Зеленским быть не может
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. При этом речи о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может, заявил в среду, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Кроме того, как подчеркнул глава МИДа, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

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«Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение», — перечислил министр.

Лавров также добавил, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу РФ, и притеснения русскоязычного населения страны. В этой связи глава МИДа указал, что у специальной военной операции (СВО) есть цели, «которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а определяются коренными, законными интересами безопасности РФ».

Ранее, 21 декабря, Зеленский во время своего выступления в конгрессе США озвучил свой «план мира» из десяти пунктов, о котором он впервые заявил в своем видеообращении на саммите стран G20 в ноябре. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

До этого, в начале октября, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

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