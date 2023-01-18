Лавров отверг возможность мирных переговоров с Зеленским

Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. При этом речи о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может, заявил в среду, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Кроме того, как подчеркнул глава МИДа, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

«Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение», — перечислил министр.

Лавров также добавил, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу РФ, и притеснения русскоязычного населения страны. В этой связи глава МИДа указал, что у специальной военной операции (СВО) есть цели, «которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а определяются коренными, законными интересами безопасности РФ».

Ранее, 21 декабря, Зеленский во время своего выступления в конгрессе США озвучил свой «план мира» из десяти пунктов, о котором он впервые заявил в своем видеообращении на саммите стран G20 в ноябре. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

До этого, в начале октября, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.