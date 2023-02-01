«Само будущее Европы — под большим вопросом»

Идея о «запрете культуры» и, что еще хуже, русского народа должна быть развернута в обратную сторону, считает Эмир Кустурица. Режиссер знает, что европейское искусство и его эволюцию невозможно представить без российского влияния. «Известия» встретились с ним в сербской этнодеревне Дрвенград на XVI Международном кинофестивале Kustendorf Film and Music Festival. В перерыве между просмотрами фильмов Эмир Кустурица рассказал о том, что его больше всего сегодня волнует, что раздражает и что вдохновляет.

«Сербия уже стала европейской страной, а станет большой экономической жертвой»

— Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока власти страны не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы. Ваше мнение о франко-немецком плане по Косово? Как сербам стоит себя вести в условиях жесткого давления?

— Проблема Косово появилась давно, еще в австро-венгерские времена и период Призренской лиги (была создана в 1878 году в городе Призрен (Албания) для противодействия осуществлению решений Берлинского конгресса, по которому приграничные территории тогдашней Османской империи были переданы Черногории и Греции. — «Известия»). Это одна из болевых точек, которые для Бисмарка усугубляли проблему прорыва к теплым морям.

Вообще албанский вопрос, как и все остальные в мире, связан с географией и расширением силы и доступа к большой воде. Та же самая сила, британская, точнее англосаксонская, 200 лет сдерживала русских от приближения к теплым морям. Крымская война, которая неким волшебным образом разрешилась, на самом деле уменьшила эту идею на размер территории, которую советская Россия позже отдала Украине.

Точно так же и с албанской проблемой. Когда разумный человек задается вопросом, почему Румыния и Болгария в Евросоюзе, а Сербия — нет, понятно: потому что эти две страны через Черное море граничат с Россией. Поэтому они первыми вошли в НАТО. Или Евросоюз. Неважно, это одно и то же.

Само будущее Европы Фото: Global Look Press/ddp/colourpress.com

— Почему вопрос о давнем конфликте Сербии и Косово активизировали именно сейчас?

— Это соглашение, носящее шантажирующий характер, появилось в момент, когда конфликт на Украине получает новый характер, когда русские продвигаются.

На Западе хотят поджечь Балканы и подводят их к точке, где выбор заключается в «или–или». Это ультиматум, а не соглашение . Здесь беспокоит то, что даже если сербы согласятся, а я уверен, что этого не произойдет, возникнет вопрос: что дальше? Следующей будет Воеводина (автономный регион Сербии к северу от Дуная, населенный преимущественно сербами и венграми. — «Известия»).

— Почему?

— Потому что страна как бы европейская, а эта часть Сербии — нет. И конца ультиматумам не будет, если согласиться на первый. Это как распарывать джемпер на куски. Что интересно в сербском случае, это связь с Международным валютным фондом. Он остается главным финансистом, инвестором Сербии. Государство получает средства для стимуляции приезда иностранцев, в основном немцев и французов. Они прибывают в Сербию, замотивированные кредитами, которые государство взяло, чтобы они появились. И страна не смеет этого признать, потому что лишится этих инвестиций Западной Европы. А она сама падает в инфляцию.

Экономическая стабильность, которую западные инвестиции обеспечивают Сербии, под большим вопросом. Потому что будущее Европы и само под большим вопросом.

Само будущее Европы Баррикады в Митровице, построенные этническими сербами после вступления в силу запрета на сербские автомобильные номера Фото: REUTERS/Florion Goga

— Что будет, если всё же план Запада по Косово будет подписан?

— Я считаю, что подписание этого соглашения равно самоубийству. И не только политическому, но и экономическому. Через три года все эти инвесторы будут находиться не в таком положении, в котором они находятся сейчас. Если противостояние с Россией расширится до конфликта с Китаем, тогда под вопросом будет весь мир.

Проблема экономики становится важной, но важнее проблема вечного суверенитета Сербии. И большой вопрос — снабжение продуктами питания. Вы знаете, что у нас едят хлеб из Румынии, пьют молоко из Голландии? Таким образом, Сербия уже стала европейской страной, а станет большой экономической жертвой. Потому что экономика отодвигает историю и завладевает чувствами.

«По Гоголю плохо снять невозможно»

— Отец самого великого сербского спортсмена — теннисиста Новака Джоковича — выразил поддержку России. Срджан Джокович появился на Открытом чемпионате Австралии на матче его сына с Андреем Рублевым с российским флагом в руках. Теперь ему грозит депортация. Получается, теперь запрещено выражать свои симпатии, если они расходятся с курсом сильных мира сего?

— Съемка отца известного теннисиста или какого-то простого человека — разные вещи. Потому что первый известен, а значит, не смеет этого делать. А если бы какой-то неизвестный серб вышел с флагом, никто бы не обратил внимания. Влиятельные люди не смеют быть на стороне оппонентов тех, кто ведет главную линию в политике. Я считаю привет, переданный русским Срджаном Джоковичем, абсолютно естественным выражением чувств человека, симпатизирующего России.

Само будущее Европы Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан Фото: ТАСС/ANDREJ CUKIC

Мир находится в фазе, когда русский народ подвергается испытаниям подобно тем, что пришлись на долю евреев накануне Второй мировой войны . Тогда люди тоже не могли выражать свое сочувствие тем, кому хотели бы. Сейчас мы наблюдаем другую войну — под названием «Политическая корректность». Она снижает боевой дух и сопротивление, поднимает тему толерантности. Это было бы неплохо, если бы проистекало из природы самой системы, а не из ее навязанных решений.

Но тут есть интересный момент: в отличие от других балканских лидеров президент Хорватии Зоран Миланович поступает очень храбро. Его заявления обладают историческим значением, они точны и дальновидны. Поэтому, если в этом мире провозглашено согласие по всем пунктам, в том числе и на тему человеческого поведения, в Хорватии мы имеем хороший пример диссонирующего голоса. Он говорит о том, как обстоят дела на самом деле, а не о том, что разрешено высказывать.

— Запад ополчился даже на российскую культуру. В немилость попали Чайковский и Достоевский.

— Скандал с флагом невелик по сравнению с тем, как клеймят русских, «отменяют» Достоевского, запрещают Чайковского в Загребе (столица Хорватии. — «Известия»). Идея о запрете культуры, что еще хуже — русского народа, должна быть развернута в обратную сторону. Потому что европейскую культуру и ее эволюцию невозможно представить без российского влияния.

Само будущее Европы Памятник Гоголю на Никитском бульваре Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— В интервью «Известиям» вы называли Николая Васильевича Гоголя первым человеком, который создал черный юмор в славянском мире. Не хотелось ли вам снять фильм по произведениям русского классика?

— Я раздумываю о трех фильмах по Гоголю. Его произведения — самые мощные примеры реалистичной литературы. Нужно снять три фильма , чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска», «Сорочинская ярмарка» представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В «Мертвых душах» пока еще сомневаюсь.

Я скоро определюсь, по какому произведению начну снимать. И это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно.

— Гоголь — русский писатель или украинский?

— В его произведениях постоянно упоминается Малороссия: Полтава, Миргород и другие города. Поэтому если мы обратимся к Гоголю и литературе, которую я прочитал почти всю, Украина там не упоминается. Ее упоминают в предисловиях к этим книгам, а в самих книгах писателя — нет. В «Сорочинской ярмарке» цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала.

Само будущее Европы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков