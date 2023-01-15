Гость из Госдепа: Запад решил посильнее надавить на Сербию

Запад усилил давление на Сербию, заявил президент Александр Вучич. Вначале в Белград прилетел советник Госдепа Дерек Шолле, а во второй половине января сербскую столицу посетят представители ЕС, Германии, Франции, а также эмиссар США в регионе Габриэль Эскобар. Все они пытаются склонить Белград принять франко-германское предложение. Как пояснили в Сербии, оно означает фактически признание независимости Косово, а также разрешение принять Приштину в ООН. Удастся ли западным странам уговорить Белград согласиться с этим планом — разбирались «Известия».

Без кризисной демократии

«Мы были обеспокоены тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас, — это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший перелом со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе», — заявил во время визита в Белград советник американского Госдепартамента Дерек Шолле.

Свое турне по Западным Балканам он завершил поездкой в Сербию, где встретился с президентом Александром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, министром иностранных дел Ивицей Дачич, а также представителями гражданского общества.

Гость из Госдепа 1 Советник американского Госдепартамента Дерек Шолле и президент Сербии Александр Вучич Фото6 Kosovo Online

«Я здесь не для того, чтобы ставить ультиматум, а для того, чтобы поддержать диалог вместе с нашими партнерами из ЕС», — заявил американский дипломат. Он подтвердил, что США «поддерживают все усилия, направленные на сохранение мира и стабильности», добавив, что Вашингтон считает, что необходимо сосредоточить внимание на франко-германском предложении.

По словам Шолле, США также хотят продолжать сотрудничество с Сербией в области безопасности, демократии и верховенства права, а также «решительно поддерживают путь интеграции региона в ЕС».

Зачастили с визитами

Вслед за Шолле 20 января Белград посетят представители «большой четверки» западных государств: эмиссар США в регионе Габриэль Эскобар, спецпредставители Германии и Франции на Балканах Йенс Плетнер и Милован Дрецун, а также представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак.

Незадолго до приезда Шолле президент Сербии Александр Вучич пожаловался на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН.

Глава комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун заявил, что власти самопровозглашенной территории при поддержке США и ЕС продвигают в повестку «неприемлемое франко-германское предложение» о фактическом признании независимости Косово и допущении Приштины в ООН.

Гость из Госдепа 2 Солдаты патруля международных сил под руководством НАТО (KFOR) Фото: Global Look Press/XinHua/Predrag Milosavljevic

В конце ноября прошлого года стало известно, что Париж и Берлин предложили Белграду «новую основу» договоренностей для урегулирования отношений с Косово. Во Франции и Германии заявили, что «это должно привести к скорому и окончательному разрешению всех вопросов, которые связаны с частично признанной республикой».

По словам Вучича, представители ЕС, Франции и Германии призвали Сербию определиться, с какой «стороны занавеса» между ЕС и Россией она располагается: «там, где экономика исчезает, или там, где находятся они, — на стороне успеха».

Франко-германское предложение

Вслед за этим премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что отношения между Белградом и Приштиной будут нормализованы до весны 2023 года, в частности, будет подписано соответствующее соглашение. Именно этого долго добивалось Косово. В основе договоренности, по словам политика, будет франко-немецкий план, поддержанный Брюсселем и Вашингтоном. Предполагается, что нормализация будет во многом напоминать «модель двух Германий», что обеспечит Косово членство в международных организациях, в том числе ООН.

Такие заявления со стороны Косово последовали после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что между Приштиной и Белградом были достигнуты договоренности по проблеме автомобильных номеров, которая не раз приводила к серьезному обострению отношений между сторонами. Представители Сербии и Косово встретились в Брюсселе по инициативе ЕС и достигли соглашения. В результате Приштина отказалась от вынесения предупреждений, штрафов и конфискации сербских номерных знаков и автомобилей с ними на своей территории, а Белград пообещал больше не выдавать такие номерные знаки проживающим в Косово сербам.

Гость из Госдепа 3 Митинг поддержки косовских сербов Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

По словам Александра Вучича, суть франко-германского плана заключается в том, чтобы Белград, официально не признавая Косово, не блокировал бы его вступление в международные организации. Взамен Сербия бы получила «значительную экономическую выгоду» и возможность скорого вступления в Евросоюз. Помимо этого, стороны должны признать документы и национальные символы друг друга, к тому же сербскому сообществу в Косово был бы гарантирован «соответствующий уровень самоуправления».

Вучич отметил, что для Белграда франко-немецкий план неприемлем, но «его нельзя просто так отбросить».

Как впоследствии пояснил глава сербского МИДа Ивица Дачич, проблема в том, что в этой стратегии «отправная точка — это то, что независимость Косово — уже решенный вопрос».

Тянуть время или ждать компенсаций

Сербы, скорее всего, будут торговаться с Евросоюзом, есть много вопросов по программам взаимопомощи и по дорожной карте, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Если у Белграда получится что-то выторговать, то, наверное, он сможет согласиться и с франко-германским планом. Особых вариантов у Сербии нет. Но всё зависит от щедрости Брюсселя, насколько он готов предоставить сербам компенсацию за изменение их позиции. У Евросоюза есть возможность, но вопрос в том, есть ли у него политическая воля, поскольку у Брюсселя сейчас много забот и помимо Сербии. Европейский союз может тянуть время, чтобы не допускать эскалации между Белградом и Приштиной, но при этом не брать на себя каких-то новых серьезных обязательств, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Происходящее — предсказуемое усиление давления на Сербию со стороны Запада, приуроченное к годовщине СВО на Украине, полагает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Оно будет пропорционально развитию ситуации на фронте. Большого пространства для маневра у Вучича нет, считает эксперт. Скорее всего, к 20 января по просьбе сербской стороны будут дополнительно внесены какие-то пункты для обсуждения.

— Так или иначе сербы, вероятно, проведут какой-нибудь раунд переговоров, касающийся стабилизации отношений с косоварами, но вовсе не обязательно он будет касаться франко-германского плана. В противном случае давление усилится и может дойти до принятия конкретных мер в отношении Белграда. Так что в какую-то игру сербам всё же придется сыграть. Но, на мой взгляд, додавить Белград не удастся, и этот раунд переговоров не приведет к принятию заключительных решений, — считает балканист.

Гость из Госдепа 4 Церемония подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в Овальном кабинете Белого дома Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House

Екатерина Энтина отметила, что последние четыре года Вучич больше ориентируется на Вашингтон, чем на брюссельскую дипломатию.

— Это связано с торможением евроинтеграции, никаких конкретных гарантий, кроме каких-то пространных обещаний, Брюссель не дает. И Вучич не может это никак продать на внутренней арене. К тому же у Белграда больше выстроен диалог с Берлином и Вашингтоном, как наиболее значимыми акторами в возможных уступках сербской стороне, так что нет необходимости ориентироваться на ЕС, — пояснила политолог в беседе с «Известиями».

По ее словам, наибольшие уступки Белград получил от предыдущей американской администрации. Они увенчались заключением вашингтонских соглашений, которые с уходом из Белого дома администрации Трампа канули в Лету. Новая администрация ничего подобного сербам не предлагала.

— Администрация Байдена исторически на стороне косоваров, и Белград это прекрасно понимает. Чтобы не потерпеть неудачу, сербы стараются максимально плотно выстроить взаимодействие с байденовскими структурами, — полагает специалист.