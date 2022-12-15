Достучаться до ЕС: есть ли у Косово шанс присоединиться к союзу

Косово не сможет присоединиться к Евросоюзу , так как далеко не все государства, входящие в него, признают суверенитет республики , рассказали «Известиям» в Европарламенте. 15 декабря Приштина направила официальную заявку на вступление в ЕС . При этом напряжение в регионе только усиливается на фоне антисербских действий на севере Косово и стремления Белграда защитить своих соотечественников, проживающих на территории республики. В экспертном сообществе, однако, полагают, что в ближайшее время в регионе наступит затишье , а потенциальная эскалация возможна во второй половине января.

Европейская поддержка

Косово 15 декабря официально подало заявку на вступление в ЕС , что лишь усилило напряжение в отношениях Белграда и Приштины. «Временные власти Косово подали заявку на вступление в ЕС. На первый взгляд, это выглядит как пародия. Присоединение к Евросоюзу негосударства, находящееся под управлением ООН , — это полное неуважение к Уставу ООН, Лиссабонскому договору и другим», — отреагировал, к примеру, госсекретарь сербского МИДа Неманья Старович.

Однако ожидать вступления частично признанной республики в Евросоюз в ближайшем будущем точно не стоит, уверен депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Достучаться до ЕС Президент Косово Вьоса Османи на пресс-конференции в 2021 году Фото: Global Look Press/photothek.net/Felix Zahn

— В настоящее время у семи стран есть статус кандидатов (Албания, Республика Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Украина. — «Известия»), при этом каких-то серьезных подвижек в вопросе скорого вступления в союз у них нет . К тому же сегодня нет консенсуса даже в отношении ускорения процедур присоединения, — рассказал он «Известиям».

Как напомнил политик, чтобы ЕС одобрил присоединение нового государства, оно должно соответствовать Копенгагенским критериям, принятым еще в 1993 году. Среди них стабильность институтов демократии, верховенство закона, соблюдение прав человека, защита нацменьшинств. К тому же, страна-кандидат на вступление в Евросоюз должна обладать функционирующей рыночной экономикой и возможностью справляться с конкуренцией, а также способностью эффективно выполнять обязательства члена объединения.

— Но поскольку Косово до сих пор не признано несколькими странами ЕС, изучение этого документа становится еще более деликатным делом , — подчеркнул Тьерри Мариани.

Впрочем, депутат ЕП признал, что в европейских институтах присутствует сильное лобби, направленное на ускорение процедуры принятия Косово . Также он напомнил о вступившем в силу Соглашении о стабилизации и ассоциации ЕС и Косово от 2016 года, которое, по сути, стало первым шагом для Приштины к интеграции в Евросоюз.

Кроме того, 14 декабря чешское председательство в Совете ЕС и представители Европарламента достигли соглашения по проекту введения безвизового режима для граждан республики . В случае принятия документа обладатели косовских паспортов смогут беспрепятственно въезжать в Евросоюз и находиться там до 90 дней в течение полугода. В качестве следующего этапа согласованный текст должны одобрить Совет ЕС и ЕП.

— Однако проблемы с соблюдением принципа верховенства закона, а также наличие мафии в республике настолько очевидны , что препятствия на пути Косово к членству в ЕС просто непреодолимы, — считает Мариани.

Впрочем, именно страны ЕС, которые не признают суверенитет республики, не допустят интеграции Приштины в союз , считает директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

Достучаться до ЕС Парад в честь 14-й годовщины провозглашения независимости Косово Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— Это Испания, у которой есть своя Каталония, это Румыния, у которой есть Трансильвания, это Словакия у которой есть южные районы, это Греция и Кипр — из-за наличия непризнанной турецкой республики Северный Кипр. Они никогда не признают Косово, потому что в противном случае уже завтра, к примеру, Каталония скажет, что выходит из состава Испании, а венгры в Трансильвании скажут, что воссоединяются с Венгрией . По этой причине Европейский Союз не может признать Косово в принципе, — сказал «Известиям» эксперт.

Кроме того, вступление Косово в ЕС будет противоречить Соглашению о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово (Вашингтонское соглашение) от 2020 года. Согласно документу, Белград приостанавливает усилия по отзыву признания независимости республики, а взамен Приштина не подает заявки на членство в международных организациях.

Сербский настрой

Обстановка в регионе накалялась последние несколько месяцев . При этом последнее резкое обострение началось 8 декабря, когда 350 косовских полицейских вошли в город Косовска-Митровица, находящийся на севере региона и преимущественно населенный этническими сербами. Спустя два дня Приштина арестовала бывшего сотрудника полиции сербского происхождения Деяна Пантича, а в ответ на это живущие на севере сербы начали сооружать баррикады. Последним же на данный момент шагом со стороны Приштины стал захват власти в регионе 14 декабря .

«Албанцы (Косово преимущественно населяют этнические албанцы. — «Известия») путем юридического насилия и односторонних действий заняли места в совете, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет ни большинства, ни поддержки сербского народа», — рассказал глава канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Петар Петкович.

Достучаться до ЕС Полиция Косово в Митровице 13 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Florion Goga

Косовские сербы постоянно становятся жертвами дискриминации, издевательств , сталкиваясь с трудностями в повседневной жизни, указал Тьерри Мариани. При этом новый виток напряженности между Белградом и Приштиной демонстрирует «вопиющий» провал попыток посредничества США и Евросоюза для урегулирования конфликта , заявил европейский политик.

На фоне эскалации конфликта президент Сербии Александр Вучич объявил о том, что 15 декабря правительство направит командованию миссии НАТО в частично признанной республике (KFOR) запрос на введение в Косово сербских полицейских и военных (речь идет об ограниченном контингенте до 1 тыс. человек). В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, у Белграда есть такое право. «Известия» направили запрос в Североатлантический альянс, чтобы узнать, какими будут дальнейшие действия блока и миссии в Косово.

Впрочем, в сербской оппозиции скептически отнеслись к подобному заявлению. По словам кандидата на прошедших президентских выборах Здравко Поноша, власти страны вряд ли направят запрос в KFOR, так как в НАТО все равно его не одобрят. Впрочем, окончательное решение должно быть принято на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится поздно вечером 15 декабря. По мнению Олега Бондаренко, сербские власти согласуют отправку запроса, однако в НАТО его отвергнут. При этом после захвата власти на севере Косово иные попытки эскалации со стороны Приштины не предпринимались, поэтому в регионе может наступить затишье на ближайший месяц, допустил балканист. По его словам, новый виток эскалации произойдет уже после 15 января.

— Думаю, в ближайший месяц все будет спокойно, все-таки праздники начинаются. А следующий момент обострения может случиться во второй половине января после Сербского Нового года (Старый Новый год, который отмечается в стране в ночь с 13 на 14 января. — «Известия»). Белград постарается сделать все, чтобы избежать начала разморозки военного конфликта, а Вучич — проявить все возможные усилия, потому что Сербии война не нужна, — добавил Олег Бондаренко.

Достучаться до ЕС Демонстрация в Белграде в поддержку косовских сербов 12 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Marko Djurica

Однако если жизням сербов на севере Косово будет что-либо угрожать, Белграду ничего не останется, кроме как вести своих военнослужащих в регион , подчеркнул эксперт.

— Строго говоря, в резолюции СБ ООН 1244 не прописана необходимость согласования ввода этой тысячи военнослужащих с кем-либо. Отправка запроса в НАТО — это выражение доброй воли Белграда . В документе очень расплывчатая формулировка, ее может каждый понимать, как хочет. То, что Белград это делает, значит, что Белград идет как бы на встречу, показывает, что им война не нужна, — объяснил Олег Бондаренко.

В феврале 1998 года «Армия освобождения Косово» объявила о начале вооруженной борьбы за независимость. Уже 18 марта 1999-го страны НАТО заявили о гуманитарной катастрофе, обвинив Белград в агрессии, а спустя шесть дней альянс начал в обход Совета Безопасности ООН наносить авиаудары по территории на тот момент еще существовавшей Югославии. В июне 1999 года в регион были введены международные силы под руководством Североатлантического альянса KFOR.

Таким образом, основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неопределенным статусом Косово, которое в 2008-м в одностороннем порядке при поддержке большинства западных стран провозгласило независимость. Белград не признал ее. Согласно сербской конституции, Косово и Метохия (это официальное название региона, которое использует Белград) — неотъемлемая часть сербской территории, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244.