По все стороны баррикад: в Сербии выдвинули условия мира с Косово

Нынешнее обострение в частично признанном Косово может завершиться мирным путем, если Запад окажет давление на власти Приштины , а Косово выполнит два условия: создаст сербские муниципалитеты в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года и освободит незаконно арестованного полицейского Деяна Пантича. Об этом «Известиям» заявили сербские политики и эксперты. В этот раз обстановка начала накаляться после того, как косовский спецназ занял населенный сербами регион республики, и усугубилась возведением баррикад на севере . На фоне эскалации Белград планирует ввести туда свой контингент в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Однако такое решение вряд ли одобрит НАТО.

Новый виток обострения

Ситуация в регионе постепенно накаляется уже несколько месяцев, однако критической точки она достигла на прошлой неделе. Так, 8 декабря 350 косовских полицейских вошли в населенный сербами север края . По словам директора канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петара Петковича, таким образом Приштина нарушила Брюссельское соглашение 2013 года, так что Белград решил рассмотреть вопрос о возвращении 1 тыс. силовиков в регион .

По все стороны баррикад Фото: REUTERS/Florion Goga

— Такие обострения в последнее время носят цикличный характер. Мы каждый раз наблюдаем примерно одну и ту же картину: косовские албанцы отказываются выполнять взятые на себя обязательства соглашения от 2013 года — создавать сообщество сербских муниципалитетов, при этом повышая градус напряженности, то есть придумывая каждый раз какие-то меры против сербов , — рассказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

Масла в огонь подлил арест косовского полицейского, этнического серба Деяна Пантича, который вместе с несколькими своими коллегами отказался продолжать службу в правоохранительных органах Косово и оставил свой пост в Косовска-Митровице. В ответ на это на севере региона сербы начали сооружать баррикады . Кроме того, в ночь на 11 декабря было зафиксировано как минимум три перестрелки . По информации косовских правоохранителей, «члены некоторых преступных группировок, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек, в трех случаях стреляли в полицейские наряды», которые находились в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк.

Из-за крайне накаленной обстановки сербские школы на севере края приостановили работу , причем неизвестно, когда учебные заведения вновь откроют свои двери. Также сообщалось о блокировке интернета и мобильной связи в нескольких районах Косово 11 декабря.

По все стороны баррикад Фото: REUTERS/Florion Goga

— Люди боятся, ситуация очень сложная, все заблокировано, ничего не работает ни бары, ни школы, ничего не работает, на дорогах баррикады, — рассказал «Известиям» житель Косово Зоран Динич.

— Мы находимся в очень сложной ситуации, мы ничего не знаем, ни куда мы пойдем, ни что будем делать, это очень сложно. Наши школы не работают, мы не можем двигаться, куда хотим, это очень опасно , — поделилась переживаниями еще одна жительница города, Мирослава Милич.

Ситуацию продолжили усугублять официальные заявления властей. Так, премьер-министр Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО в частично признанной республике (KFOR) убрать заградительные сооружения . В противном случае, по его словам, этим займутся силовые структуры Косово.

Риски эскалации и пути решения

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности , а также обратился к жителям региона с просьбой не допустить дальнейшей эскалации.

Несмотря на эти заявления, в ночь на 12 декабря появились кадры с колонной сербской бронетехники, которая двигалась в направлении Косово . При этом официальных комментариев Белграда по этому поводу нет . К тому же, уже днем Вучич объявил о том, что Сербия 15 декабря направит командованию KFOR запрос на введение своего контингента.

По все стороны баррикад Фото: REUTERS/Florion Goga

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобное право есть у Сербии на основе резолюции СБ ООН 1244 . «Этот ооновский документ предусматривает для Белграда возможность ввести в край до тысячи полицейских и военных для обеспечения порядка и защиты соплеменников. Никто, даже апологеты «порядка, основанного на правилах», не может этого отрицать », — напомнила она.

Впрочем, Североатлантический альянс вряд ли даст добро на подобные действия , уверен глава постпредства Сербии в парламентской ассамблее НАТО Владимир Джуканович.

— Мы будем пытаться ввести наших военных и полицию в Косово, однако мы знаем, что в НАТО никогда этого не одобрят , — сказал он «Известиям».

Аналогичный ответ военного блока спрогнозировал и Милан Лазович. По словам программного координатора РСМД, такой шаг будет не в интересах Запада, поддерживающего власть в Приштине и одновременно выступающего гарантом мирного решения сербско-косовского конфликта. Если Белград все же введет свои силы в регион, это будет означать прямое столкновение, вооруженный конфликт, поскольку «косовские албанцы не откажутся от своих провокаций» , пояснил он. К тому же, это станет провалом политики западных стран.

«Известия» направили запрос в Североатлантический альянс касательно дальнейших действий организации в регионе.

— Каждый раз при таком обострении сербская бронетехника стягивалась на юг, к границе с Косово. А потом в последний момент чудесным образом сторонам удавалось договариваться , конечно, не без давления Запада, прежде всего США, но также и стран ЕС на власти в Приштине. Как будет сейчас, сказать сложно, но, вероятно, ситуация опять повторится, — предположил Милан Лазович.

По все стороны баррикад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вместе с тем, на Западе, особенно в Вашингтоне, уверены, что урегулирование косовского конфликта возможно при признании Сербией независимости Косово. В связи с этим Белград находится под большим давлением , рассказал «Известиям» депутат Народной Скупщины, член парламентского комитета Сербии по конституционным и законодательным вопросам Йован Палалич. Однако сербские власти не могут на это пойти.

— У нас несколько красных линий в нашей политике. Мы не можем признать независимость Косово , мы не можем поддержать желание Приштины и Вашингтона, чтобы Косово стало членом ООН, — заявил он «Известиям».

В вопросе деэскалации у Сербии есть несколько условий: первое, чтобы косовские власти выполнили свои обязательства по созданию сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года, а второе, чтобы освободили незаконно арестованного сербского полицейского, пояснил политик.

— Если Вашингтон будет в состоянии повлиять на Приштину, то кризис, начавшийся после установления баррикад, может закончиться . На этой неделе в Сербию приезжают несколько представителей США, Германии, Франции, ЕС, чтобы поговорить с нашим правительством, с президентом о политическом решении косовского кризиса. Мы ожидаем реакцию представителей западных стран на политику Курти, — добавил Йован Палалич.

По все стороны баррикад Фото: REUTERS/Laura Hasani

На фоне развивающейся конфронтации власти Косово решили подать заявку на членство в Евросоюзе , официально это произойдет 15 декабря, пишут местные СМИ. В связи с этим в Белграде попросили страны-члены ЕС, не признавшие независимость республики, помешать Приштине подать прошение . Напомним, что из стран союза суверенитет края не признали Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Вместе с тем, в мире уже отреагировали на обострение ситуации. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово , за что подверглась критике со стороны президента Сербии. Соединенные Штаты при этом призвали принять незамедлительные меры для деэскалации ситуации, а также воздержаться от провокаций.

В российском министерстве иностранных дел заявили о неспособности ЕС «урезонить косовоалбанских деятелей» . Руководство Приштины раскручивает «сербофобскую истерию», фактически ведя военные приготовления, нагнетая напряженность и вплотную приближаясь к вооруженному конфликту, подчеркнули в ведомстве, добавив, что такую подрывную деятельность следует решительно пресекать, возвращать косоваров в рамки брюссельских договоренностей.

При этом промежутки между витками эскалации в регионе становятся все меньше, а напряжение из раза в раз лишь накапливается. Так что есть высокая вероятность, что подобные провокации в конечном итоге перерастут в локальный вооруженный конфликт, резюмировал Милан Лазович.