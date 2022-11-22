Национальная спорная: успеют ли Сербия и Косово договориться за два дня
Ситуация на границе Сербии и самопровозглашенного Косово близка к началу полномасштабных столкновений, заявили «Известиям» сербские политики. У Белграда и Приштины есть всего два дня на то, чтобы прийти к компромиссу по вопросу использования номерных знаков. Впрочем, в Сербии уверены, что за решением Косово стоят США, и если произойдет серьезная эскалация, ответственным за нее будет именно Вашингтон. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что Белград и Приштина в итоге смогут договориться, как и в конце сентября. При этом нынешнее обострение нужно косовскому руководству, чтобы выбить лучшие условия на переговорах.
Обострение из-за номеров
С 21 ноября самопровозглашенное Косово должно было начать штрафовать водителей, не сменивших номерные знаки. Согласно новому закону, в республике, независимость которой, помимо Белграда, не признает, например, Москва, запрещено использовать сербские номера с литерами KS, их следует заменить на косовские RKS. За отказ обещают штраф в размере €150. Хотя на севере самопровозглашенного образования — в регионе Косовской Митровицы — в основном проживают сербы. Большинство из них имеют тесные связи с центральной территорией Сербии (работают, учатся, навещают родственников), потому они и используют сербские номера.
Потому решение Приштины ввести штрафы местные сербы восприняли крайне негативно. Аналогично отреагировали в Белграде. На этом фоне Евросоюз экстренно провел переговоры представителей двух стран в Брюсселе, однако стороны так и не достигли компромисса. Причем в провале переговоров глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обвинил руководство Косово.
«Мы выдвинули предложение, которое [президент Сербии Александр] Вучич принял сегодня, а [премьер-министр Косово Альбин] Курти — нет. Это посылает очень негативный политический сигнал», — заявил дипломат.
Александр Вучич в тот же день выступил с обращением к нации и назвал ситуацию «тяжелой, на грани столкновений».
— Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьезностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его. Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право, — подчеркнул президент.
По его словам, Приштина направила на север края полицейский спецназ. На этом фоне он призвал сербов «избегать столкновения, сохранять мир». При этом вооруженные силы Сербии, уточнил президент, готовы защитить сербов в Косово и Метохии. К урегулированию после Брюсселя подключились США: представитель Госдепа Нед Прайс призвал Альбина Курти и Александра Вучича «пойти на уступки, чтобы гарантировать, что мы не поставим под угрозу десятилетия с трудом завоеванного мира в и без того хрупком регионе».
После этого утром 22 ноября косовский премьер всё же отложил введение штрафов за сербские номера еще на 48 часов — до 24 ноября. При этом политик сказал, что он «счастлив работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней».
Член президиума Сербской прогрессивной партии, глава постпредства Сербии в парламентской ассамблее НАТО Владимир Джуканович заявил «Известиям», что ситуация может закончиться полномасштабным военным противостоянием. Политик не верит, что за два дня стороны смогут договориться.
— Да, всё идет к тому, что на границе могут вспыхнуть вооруженные столкновения. Великобритания и США делают всё, чтобы столкнуть Белград и Приштину к войне. Пока я не вижу возможности достигнуть какого-либо соглашения, во всяком случае, со стороны Курти нет никакого движения навстречу, — пояснил политик.
Вице-председатель Радикальной партии Александр Шешель заявил «Известиям», что Белград готов «защитить свой народ», а решение Приштины идти или не идти на компромисс полностью зависит от Вашингтона.
— Косовские албанцы пользуются поддержкой США в своих намерениях, и есть заявления, что они могут напасть на сербов в Косово и Метохии. Если это произойдет, Сербия должна защитить свой народ. Соглашение [с Приштиной] может быть достигнуто только в том случае, если США поручат своим клиентам в Косово достичь его, поскольку действующая власть в Косово находится в руках американцев, — подчеркнул депутат.
По его словам, «США и НАТО оккупировали Косово и Метохию после бомбардировки в 1999 году, и с тех пор на Косово оказывалось давление с целью сделать его независимым государством».
— Сербия не хочет на это соглашаться, и поэтому сербам в Косово угрожают, — считает Александр Шешель.
Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг также предостерег Приштину и Белград от любой эскалации, добавив, что «сейчас настало время для ответственности и прагматичных решений». Именно НАТО уполномочено ООН поддерживать в Косово силы безопасности KFOR численностью 3,7 тыс. человек.
Последний раунд эскалации начался 20 сентября, когда Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Тогда при содействии ЕС Белград и Приштина заключили временное соглашение: водители будут заклеивать национальную символику на номерах при въезде и выезде из региона Косово и Метохии в Центральную Сербию. Действие соглашения как раз истекло 21 ноября. Аналогичная проблема была и год назад, в конце сентября 2021-го, и также возникла из-за спора с номерными знаками.
Эскалация на пороге
Эксперт Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич разделяет позицию сербских политиков и видит реальную опасность того, что спор Белграда и Приштины перерастет в столкновения.
— Приштина абсолютно не готова выполнять брюссельские соглашения, не готова формировать сообщество сербских общин Косово и Метохии, хотя она подписала документы и обязалась сделать это в своем парламенте — временном институте самоуправления самопровозглашенной республики. Есть вероятность вооруженного конфликта, поскольку пока простора для компромиссного договора нет: Альбин Курти абсолютно не намерен договариваться и накаляет ситуацию до последнего, — пояснил эксперт «Известиям».
По его оценке, происходящее в последние месяцы существенно отличается от ситуации в прошлом или позапрошлом году, поскольку риторика Приштины стала более агрессивной. При этом, отметил политолог, есть разногласия между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу, так как только ЕС прямо обвинил Курти в срыве переговоров.
Financial Times, ссылаясь на одного из европейских дипломатов, ранее написала, что Брюссель всё больше беспокоится о возможных последствиях, если Курти продолжит выступать против компромиссной сделки.
Вашингтон, как и Брюссель, призвал Белград и Приштину к мирным переговорам. Политолог и бывший депутат Скупщины Джордже Вукадинович в своем Twitter отмечает, что «именно после твита посла США в Косово премьер Курти согласился отложить на 48 часов введение штрафов за сербские номера».
— Но не могу стопроцентно сказать, что за дерзким поведением Курти стоят Штаты. Спецпредставитель США по Балканам Габриэль Эскобар говорил руководству Косово, чтобы они вели себя по-другому. Но Курти откуда-то набрался храбрости. Если не Вашингтон, значит, Лондон поддерживает и подпитывает такие настроения, — констатировал Стеван Гайич.
Косово продолжает придерживаться своей старой стратегии: повышать ставки, доводить ситуацию до критического градуса, чтобы добиться уступок со стороны Белграда, отступить и сделать вид, что это компромисс, пояснил «Известиям» политолог Денис Денисов.
— На мой взгляд, вряд ли ситуация дойдет до прямых вооруженных столкновений, потому что и Сербия, и самопровозглашенная Республика Косово прекрасно понимают последствия применения силы, которые будут со стороны контрагентов: США и ЕС, — отметил эксперт.
Сам конфликт, добавил Денис Денисов, демонстрирует «странную стратегию Евросоюза — он декларирует попытки урегулировать ситуацию, но подыгрывает одной стороне конфликта — по большей части Косово».
— Сами же сербы на протяжении последних двух лет де-факто легитимизировали правительство Косово, когда соглашались на переговоры с Приштиной. Потому в нынешнем обострении виновато не только Косово — сербы сами создали такую ситуацию, а албанцы воспользовались ею и продолжают дальше «прогибать» Белград, — констатировал политолог.
Пока у переговорщиков от Сербии и Косово есть время до полудня 24 ноября, чтобы добиться компромиссного решения по вопросу с номерными знаками. Возможно, Приштина согласится отложить рассмотрение вопроса еще на месяц, как это было в конце сентября. Но также вероятен и сценарий, когда начнутся столкновения сербов и косовской полиции — такое уже происходило осенью 2021 года.
«Известия» направили запросы в посольство Сербии в РФ и канцелярию премьера Косово.