Национальная спорная: успеют ли Сербия и Косово договориться за два дня

Ситуация на границе Сербии и самопровозглашенного Косово близка к началу полномасштабных столкновений , заявили «Известиям» сербские политики. У Белграда и Приштины есть всего два дня на то, чтобы прийти к компромиссу по вопросу использования номерных знаков. Впрочем, в Сербии уверены, что за решением Косово стоят США, и если произойдет серьезная эскалация, ответственным за нее будет именно Вашингтон. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что Белград и Приштина в итоге смогут договориться, как и в конце сентября. При этом нынешнее обострение нужно косовскому руководству , чтобы выбить лучшие условия на переговорах.

Обострение из-за номеров

С 21 ноября самопровозглашенное Косово должно было начать штрафовать водителей, не сменивших номерные знаки . Согласно новому закону, в республике, независимость которой, помимо Белграда, не признает, например, Москва, запрещено использовать сербские номера с литерами KS, их следует заменить на косовские RKS. За отказ обещают штраф в размере €150. Хотя на севере самопровозглашенного образования — в регионе Косовской Митровицы — в основном проживают сербы. Большинство из них имеют тесные связи с центральной территорией Сербии (работают, учатся, навещают родственников), потому они и используют сербские номера.

Потому решение Приштины ввести штрафы местные сербы восприняли крайне негативно. Аналогично отреагировали в Белграде. На этом фоне Евросоюз экстренно провел переговоры представителей двух стран в Брюсселе , однако стороны так и не достигли компромисса. Причем в провале переговоров глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обвинил руководство Косово .

«Мы выдвинули предложение, которое [президент Сербии Александр] Вучич принял сегодня, а [премьер-министр Косово Альбин] Курти — нет. Это посылает очень негативный политический сигнал», — заявил дипломат.

Александр Вучич в тот же день выступил с обращением к нации и назвал ситуацию «тяжелой, на грани столкновений».

— Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьезностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его . Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право, — подчеркнул президент.

По его словам, Приштина направила на север края полицейский спецназ. На этом фоне он призвал сербов «избегать столкновения, сохранять мир» . При этом вооруженные силы Сербии, уточнил президент, готовы защитить сербов в Косово и Метохии. К урегулированию после Брюсселя подключились США: представитель Госдепа Нед Прайс призвал Альбина Курти и Александра Вучича «пойти на уступки , чтобы гарантировать, что мы не поставим под угрозу десятилетия с трудом завоеванного мира в и без того хрупком регионе».

После этого утром 22 ноября косовский премьер всё же отложил введение штрафов за сербские номера еще на 48 часов — до 24 ноября . При этом политик сказал, что он «счастлив работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней».

Член президиума Сербской прогрессивной партии, глава постпредства Сербии в парламентской ассамблее НАТО Владимир Джуканович заявил «Известиям», что ситуация может закончиться полномасштабным военным противостоянием. Политик не верит, что за два дня стороны смогут договориться.

— Да, всё идет к тому, что на границе могут вспыхнуть вооруженные столкновения. Великобритания и США делают всё, чтобы столкнуть Белград и Приштину к войне . Пока я не вижу возможности достигнуть какого-либо соглашения, во всяком случае, со стороны Курти нет никакого движения навстречу, — пояснил политик.

Вице-председатель Радикальной партии Александр Шешель заявил «Известиям», что Белград готов «защитить свой народ», а решение Приштины идти или не идти на компромисс полностью зависит от Вашингтона.

— Косовские албанцы пользуются поддержкой США в своих намерениях, и есть заявления, что они могут напасть на сербов в Косово и Метохии . Если это произойдет, Сербия должна защитить свой народ. Соглашение [с Приштиной] может быть достигнуто только в том случае, если США поручат своим клиентам в Косово достичь его, поскольку действующая власть в Косово находится в руках американцев, — подчеркнул депутат.

По его словам, «США и НАТО оккупировали Косово и Метохию после бомбардировки в 1999 году, и с тех пор на Косово оказывалось давление с целью сделать его независимым государством».

— Сербия не хочет на это соглашаться, и поэтому сербам в Косово угрожают, — считает Александр Шешель.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг также предостерег Приштину и Белград от любой эскалации , добавив, что «сейчас настало время для ответственности и прагматичных решений». Именно НАТО уполномочено ООН поддерживать в Косово силы безопасности KFOR численностью 3,7 тыс. человек.

Последний раунд эскалации начался 20 сентября, когда Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Тогда при содействии ЕС Белград и Приштина заключили временное соглашение: водители будут заклеивать национальную символику на номерах при въезде и выезде из региона Косово и Метохии в Центральную Сербию. Действие соглашения как раз истекло 21 ноября. Аналогичная проблема была и год назад, в конце сентября 2021-го, и также возникла из-за спора с номерными знаками.

Эскалация на пороге

Эксперт Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич разделяет позицию сербских политиков и видит реальную опасность того, что спор Белграда и Приштины перерастет в столкновения.

— Приштина абсолютно не готова выполнять брюссельские соглашения, не готова формировать сообщество сербских общин Косово и Метохии , хотя она подписала документы и обязалась сделать это в своем парламенте — временном институте самоуправления самопровозглашенной республики. Есть вероятность вооруженного конфликта, поскольку пока простора для компромиссного договора нет : Альбин Курти абсолютно не намерен договариваться и накаляет ситуацию до последнего, — пояснил эксперт «Известиям».

По его оценке, происходящее в последние месяцы существенно отличается от ситуации в прошлом или позапрошлом году, поскольку риторика Приштины стала более агрессивной. При этом, отметил политолог, есть разногласия между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу, так как только ЕС прямо обвинил Курти в срыве переговоров.

Financial Times, ссылаясь на одного из европейских дипломатов, ранее написала, что Брюссель всё больше беспокоится о возможных последствиях , если Курти продолжит выступать против компромиссной сделки.

Вашингтон, как и Брюссель, призвал Белград и Приштину к мирным переговорам. Политолог и бывший депутат Скупщины Джордже Вукадинович в своем Twitter отмечает, что «именно после твита посла США в Косово премьер Курти согласился отложить на 48 часов введение штрафов за сербские номера».

— Но не могу стопроцентно сказать, что за дерзким поведением Курти стоят Штаты. Спецпредставитель США по Балканам Габриэль Эскобар говорил руководству Косово, чтобы они вели себя по-другому. Но Курти откуда-то набрался храбрости. Если не Вашингтон, значит, Лондон поддерживает и подпитывает такие настроения , — констатировал Стеван Гайич.

Косово продолжает придерживаться своей старой стратегии: повышать ставки, доводить ситуацию до критического градуса, чтобы добиться уступок со стороны Белграда, отступить и сделать вид, что это компромисс, пояснил «Известиям» политолог Денис Денисов.

— На мой взгляд, вряд ли ситуация дойдет до прямых вооруженных столкновений, потому что и Сербия, и самопровозглашенная Республика Косово прекрасно понимают последствия применения силы, которые будут со стороны контрагентов: США и ЕС, — отметил эксперт.

Сам конфликт, добавил Денис Денисов, демонстрирует «странную стратегию Евросоюза — он декларирует попытки урегулировать ситуацию, но подыгрывает одной стороне конфликта — по большей части Косово».

— Сами же сербы на протяжении последних двух лет де-факто легитимизировали правительство Косово, когда соглашались на переговоры с Приштиной . Потому в нынешнем обострении виновато не только Косово — сербы сами создали такую ситуацию, а албанцы воспользовались ею и продолжают дальше «прогибать» Белград, — констатировал политолог.

Пока у переговорщиков от Сербии и Косово есть время до полудня 24 ноября, чтобы добиться компромиссного решения по вопросу с номерными знаками. Возможно, Приштина согласится отложить рассмотрение вопроса еще на месяц, как это было в конце сентября. Но также вероятен и сценарий, когда начнутся столкновения сербов и косовской полиции — такое уже происходило осенью 2021 года.

«Известия» направили запросы в посольство Сербии в РФ и канцелярию премьера Косово.