Зимнее обострение: к чему ведут нападения на сербов в Косово

Провокации и протестные настроения в частично признанной республике Косово будут продолжаться и нарастать. Более того, мировому сообществу стоит ожидать и очередного витка эскалации между Белградом и Приштиной. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты. Обострение в регионе после новогоднего затишья началось из-за нападений на проживающих в Косово сербов в канун православного Рождества. Хоть в Приштине и осудили произошедшее, 8 января в частично признанной республике прошли масштабные протесты сербов. Вместе с тем в НАТО на фоне накаляющейся обстановки отклонили запрос Белграда на ввод в Косово ограниченного контингента полиции и армии.

Волна насилия

Новогодние каникулы и Рождество, которые должны были стать временем мира и спокойствия, обернулись очередной эскалацией в частично признанной республике. В канун православного праздника 6 января косовский албанец открыл огонь в селе Готовуша, расположенном на юге Косово недалеко от города Штрпце. В результате нападения были ранены двое сербов: 11-летний мальчик и его двоюродный старший брат (21 год).

«По словам местных жителей, мужчина выстрелил из проезжающей машины. Милош и Стефан получили сквозные ранения. В них стреляли, пока они несли бадняки (традиционные дубовые ветви, сжигаемые в Сочельник. — «Известия»)», — написал в своем Twitter глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Зимнее обострение: Косовские полицейские Фото: REUTERS/Florion Goga

При этом сам стрелявший незадолго до ареста правоохранительными органами называл себя невиновным. На фоне произошедшего 8 января несколько тысяч сербов собрались в Штрпце на акцию протеста в поддержку пострадавших и «с посланием мира». По словам выступавшего на митинге главы муниципалитета Далибора Евтича, представителям международного сообщества нужно «убедить» премьер-министра Косово Альбина Курти прекратить нападения на сербов, живущих в регионе. Впрочем, стоит отметить, что глава косовского правительства нападение осудил, подчеркнув, что подозреваемый должен предстать перед судом.

Однако стрельба оказалась не единственным случаем покушения в ночь на 7 января. Группа албанцев в районе города Клокот напала на 18-летнего сербского юношу, который возвращался с рождественского богослужения. В результате избиения молодой человек получил травмы лица, глаза, мягких тканей и конечностей.

Фото: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

По мнению программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Милана Лазовича, протесты сербского населения, которое проживает на территории Косово, продолжатся и дальше. Они будут идти «волнами», периодически сменяясь затишьями, сказал он «Известиям».

Справка «Известий» Резкое обострение в регионе началось в декабре, когда 350 косовских полицейских вошли в город Косовска-Митровица, находящийся на севере Косово и населенный преимущественно этническими сербами. Спустя два дня Приштина арестовала бывшего сотрудника полиции сербского происхождения Деяна Пантича, а в ответ на это живущие на севере Косово сербы начали сооружать баррикады. Обстановка накалилась до того, что 27 декабря сербская армия была переведена в высшую степень боеготовности, власти Косово приняли аналогичное решение. Однако затем начался этап деэскалации, и уже 30 декабря после обращения президента Сербии Александра Вучича заграждения на севере частично признанной республики были разобраны.

Политический ответ

На этом фоне сербские власти в январе призвали мировое сообщество принять срочные меры.

«Я самым решительным образом осуждаю это жестокое преступление и прошу международное сообщество принять незамедлительные меры, а также привлечь виновных к ответственности. Это еще один из серии ужасных инцидентов, демонстрирующих всю серьезность условий, в которых ежедневно живут сербы в Косово и Метохии (официальное название региона, которое использует Белград. — «Известия»)», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

В декабре 2022-го сербские власти направили командованию контингента альянса в частично признанной республике (KFOR — силы под руководством НАТО, отвечающие за стабильность в Косово) запрос на введение сербских подразделений (до 1 тыс. человек) в регион. Впрочем, 8 января Белград получил отказ.

«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», — рассказал Александр Вучич.

Зимнее обострение: Президент Сербии Александр Вучич Фото: AP/Darko Vojinovic

В начале года премьер Косово Альбин Курти сообщил, что Приштина выступает за увеличение численности боевой техники и солдат НАТО, так как это «повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан». Также он добавил, что власти частично признанной республики увеличивают расходы на оборону и число своих солдат и резервистов.

Как отметил программный координатор РСМД, отказ Североатлантического альянса, направленный Белграду, был ожидаем.

— А вот почему рассматривали так долго? Я думаю, они просто создавали видимость рассмотрения, а на самом деле отрицательный ответ был заготовлен заранее, — предположил Милан Лазович.

Увеличения контингента НАТО в регионе также не стоит ожидать в ближайшее время, так как подобный шаг может привести к еще большему обострению, добавил он. При этом очередная эскалация между Приштиной и Белградом неизбежна, считает эксперт.

— Ситуация в регионе будет ухудшаться. С моей точки зрения, в конечном итоге она в любом случае выльется в конфликт малой или средней интенсивности, но этого не произойдет в перспективе одного-двух месяцев. Зимой сербы сделают всё возможное и пойдут на разные тактические компромиссы, очередные искусственные и изначально не работающие соглашения с Приштиной, — сказала «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

По ее словам, силовой сценарий решения конфликта находится чуть ли не на последнем месте в списке Белграда. Кроме того, не сербская сторона выступает в качестве провокатора, заметила она. Сербам принципиально важно показать, что сегодняшняя ситуация Косово и положение сербов не позволяют подвести какие-то окончательные решения частично признанной республики, подчеркнула Екатерина Энтина.