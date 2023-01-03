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Затишье перед бурей: сербы разобрали баррикады в Косово

Однако очередная эскалация не за горами
Фото: REUTERS/Florion Goga
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Под нажимом Брюсселя и Вашингтона конфронтация между Сербией и Косово стремительно снижает обороты. Сербский лидер Александр Вучич уговорил косовских сербов разобрать баррикады, а также приказал отменить состояние повышенной боеготовности вооруженных сил страны. Глава государства поблагодарил Москву за политическую поддержку во время эскалации. В ЕС и США надеются, что в скором времени Белград и Приштина вернутся за стол переговоров. Однако эксперты уверены, что это лишь очередное затишье и новый кризис не заставит себя долго ждать. Подробности — в материале «Известий».

Вновь на баррикады

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«Мы призываем всех к максимальной сдержанности, принять немедленное действие к безоговорочной деэскалации ситуации, воздержаться от провокаций, угроз или запугиваний [в Косово]», — обратились к Приштине и Белграду в совместном заявлении заместитель официального представителя госдепа США Ведант Патель и представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали. В Вашингтоне и Брюсселе также заявили, что ищут политическое решение совместно с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти.

Вскоре после этого Белград и Приштина предприняли шаги по снижению конфронтации, продолжавшейся несколько недель. Все началось 10 декабря. В ответ на арест сербского полицейского Деяна Пантича, обвиненного в нападении на представителей избиркома Косово и приговоренного к месяцу тюремного заключения, весь север края оказался заблокирован. Там проживает в основном сербское население. Три из шести КПП на границе между Сербией и Косово были закрыты.

Ночами сербы дежурили в палатках, днем выходили на баррикады. По их словам, согласно соглашениям достигнутым в 2013 году, косовские силовики не имеют права проникать на северные территории края без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.

Затишье перед бурей 1
Местные сербы несут гигантский сербский флаг, протестуя против правительства

Местные сербы несут гигантский сербский флаг, протестуя против правительства

Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

Тем временем в разных районах севера Косово раздавалась стрельба, а также разрывались шумовые гранаты. В сербских соцсетях появились видео, на которых в муниципалитете Рашка было зафиксировано передвижение военной техники и пролет вертолетов Ми-35 ВВС. Косовские власти заявили, что готовы в любой момент послать спецназ и снести баррикады. Вучич в ответ пообещал защитить сербов. Белград привел все подразделения МВД в высшую степень боевой готовности.

Затишье перед бурей 2
Военнослужащие польских вооруженных сил, входящие в состав миротворческой миссии НАТО в Косово

Военнослужащие польских вооруженных сил, входящие в состав миротворческой миссии НАТО в Косово

Фото: REUTERS/Florion Goga
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Обстановка еще сильнее накалилась, когда 15 декабря премьер Косово Альбин Курти передал Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, заявку Приштины на вступление в ЕС. Тогда Минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244 на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских военных и полицейских.

Когда обстановка окончательно накалилась, вмешались Вашингтон и Брюссель. В результате удалось снизить напряженность. Из тюрьмы выпустили и отправили под домашний арест полицейского Пантича. К тому же сообщили, что сербский президент Вучич встретился в Белграде с лидерами косовских сербов. 30 декабря стало известно, что сербы разобрали баррикады на севере Косово.

По словам президента Сербии, он получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что требования косовских сербов будут выполнены. В частности, речь идет об освобождении полицейского, отказе от введения на север спецназа Косово и преследования участников акции протеста.

Российская поддержка

При этом Вучич особо поблагодарил Москву за политическое содействие во время эскалации конфликта в Косово. «Бесконечное число раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает», — сообщил он.

По словам главы государства, ему приходится вести переговоры по снижению напряженности с западными странами, которые «не соблюдают резолюцию Совбеза ООН 1244 и выступают на стороне частично признанного Косово». «Это люди, которые бомбили эту страну, уничтожали ее. И мы с ними разговариваем, потому что их силы в Косове и Метохии», — подчеркнул Вучич.

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Президент Сербии Александр Вучич на 77-й Генеральной Ассамблее ООН

Президент Сербии Александр Вучич на 77-й Генеральной Ассамблее ООН

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает Белград «в тех действиях, которые предпринимаются». «Сербия — суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются», — пояснили в Кремле.

Песков добавил, что Москва внимательно следит за происходящим и тем, как обеспечиваются права сербов, У России с Сербией тесные союзнические отношения, и исторические, и духовные.

В настоящее время сербский лидер заявляет, что Белграду «удалось избежать катастрофы с НАТО». В Вашингтоне и Брюсселе рассчитывают, что в скором времени диалог Сербией и Косово возобновится, а отношения будут нормализованы.

Определенное затишье

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Однако такие выводы поспешны, пояснила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями».

Это очередная передышка, никакие проблемы в отношениях Сербии и Косово не решены и не могут быть решены. Речь о том, чтобы сербы севера возвращались в существующие структуры, пока не идет. Это все домыслы. Баррикады не могли появиться сами по себе, исключительно как инициатива косовских сербов, вне диалога сербов севера и Белграда. В принципе вся политика Вучича, начиная с первого дня СВО, заключается в том, чтобы как можно дольше тянуть время. Он и сам это не скрывает. Фактически это звучит в его речах, — отметила балканист.

Сербский лидер говорит, что очень благодарен России, но эта поддержка дипломатическая и вербальная, а то, что происходит на земле, непосредственно в регионе, предполагает оказание не только такой помощи. По мнению политолога, фактически об этом свидетельствует все, о чем Вучич заявлял последние 11 месяцев.

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В настоящее время должна быть деэскалация, иначе сербы заходят в тупик в целом. Это тактическое отступление Вучича. Оно никак серьезно на ситуацию в крае не повлияет. Это значит, что он выиграл время. По моим расчетам, до конца января. А дальше будет очередной довольно большой виток напряженности. Все принципиально зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация на фронте в ходе проведения СВО. Вучич будет и дальше максимально долго тянуть, идя на какие-то уступки, устраивая мелкие гамбиты с тем, чтобы максимально долго откладывать окончательное решение вопроса о статусе края, которое от него требуют и Брюссель, и Вашингтон, — полагает эксперт.

Специалист также отмечает, что президент России Владимир Путин давал распоряжение послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко, чтобы были совместно проработаны сценарии по деэскалации.

Затишье перед бурей 4
Посол РФ Александр Боцан-Харченко и президент России Владимир Путин

Посол РФ Александр Боцан-Харченко и президент России Владимир Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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— Предположу, что то, что мы увидели — это сценарий, разработанный не без участия РФ. Его цель — выйти тактически из этой ситуации, не делая резких движений ни в одну, ни в другую сторону, — считает Энтина.

Схожую позицию разделяет и директор по исследованиям Белградского центра международных отношений и безопасности (фонд ISAC) Игорь Новакович. По его мнению, баррикады уберут, а напряжение и недоверие между сторонами останется. Он не разделяет оптимизма специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака о том, что соглашение между Белградом и Приштиной может быть достигнуто в следующем году.

— Чтобы добиться какого-то прорывного решения, необходимо более активное участие Евросоюза в урегулировании конфликта. Однако в течение многих лет он [Брюссель] не считал себя ключевым геополитическим игроком в регионе. Что касается новых переговоров с Приштиной, то о них не может быть и речи, пока не будет выполнено то, что уже согласовано. Мне кажется, что 2023-й снова будет годом стагнации. Не исключаю возможности возникновения нового конфликта, потому что лидеры с обеих сторон не могут контролировать ситуацию, — прогнозирует эксперт.

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