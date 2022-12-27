На северном фронте без перемен: введет ли Сербия войска в Косово

Миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не будет предпринимать решительные шаги, чтобы урегулировать конфликт между Белградом и Приштиной . Как объяснили «Известиям» в парламенте Сербии, силы альянса по факту занимают позицию косовских властей, а не сохраняют нейтралитет . Ситуация на границе остается напряженной: вечером 25 декабря в одной из сербских общин в Косово прозвучала стрельба, причем недалеко от патруля миссии НАТО . На этом фоне глава сербского генштаба и министр обороны направились к административной линии, заявив о необходимости присутствия там военных Сербии. Впрочем, Белград вряд ли введет в регион свои войска, так как это может грозить не только прямыми столкновениями сербов и косовских албанцев, но и санкциями со стороны Запада , предположили в экспертном сообществе.

Ситуация сложная

После относительного затишья в Косово снова слышны выстрелы. На этот раз инцидент произошел вечером 25 декабря в общине Зубин-Поток , преимущественно населенной сербами, около возведенных баррикад. Факт стрельбы подтвердили и в KFOR, поскольку это случилось в непосредственной близости от их патруля. Также появлялась информация о том, что это было нападение сербов на миротворцев НАТО, однако в Белграде подобные сообщения опровергли.

На северном фронте Фото: REUTERS/Florion Goga

«Известия» обратились в посольство Сербии в РФ, а также к властям общины Зубин-Поток с просьбой поделиться подробностями произошедшего, а также рассказать о нынешней обстановке в регионе. В пресс-службе KFOR подтвердили, что они в настоящее время расследуют этот случай, добавив, что речь идет об инциденте с участием «неизвестных вооруженных людей». Сейчас в НАТО работают над установлением всех фактов . К тому же в альянсе призвали избегать «риторики или действий, которые могут вызвать напряженность и обострить ситуацию», так как запланированы встречи «между всеми сторонами». В частности, 26 декабря власти Косово провели переговоры с KFOR, на которых обсуждали сотрудничество Приштины с миссией НАТО. МИД РФ предупредил об опасности масштабного конфликта в Косово из-за действий Приштины .

Несмотря на то что никто не пострадал, президент Сербии Александр Вучич 25 декабря провел совещание с премьером Аной Брнабич и командованием армии страны: сербское руководство приняло решение отправить главу генштаба Милана Мойсиловича в город Рашка, находящийся у административной линии , разделяющей Сербию и Косово (Белград не признает независимость Косово и считает этот регион частью своей страны). По словам Мойсиловича, ситуация в регионе требует присутствия сербских вооруженных сил вдоль границы с Косово.

« Задачи, которые получила армия Сербии, четкие и ясные и будут полностью выполнены. Ситуация сложная », — рассказал он, не приведя других подробностей. Кроме него в Рашку отправился и министр обороны страны Милош Вучевич.

На северном фронте Фото: REUTERS/Miodrag Draskic

Как отметил в беседе с «Известиями» программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович, обстановка в регионе сейчас действительно тяжелая: продолжается противостояние между сербами и косовскими албанцами, где первые стоят на баррикадах на севере края, вторые этому противятся и пытаются разогнать. Кроме того, эксперт напомнил об ультиматуме, который, по неподтвержденной информации, западные страны выдвинули главе Сербии.

25 декабря телеканал Pink со ссылкой на источники рассказал о том, что пятерка государств (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция) потребовала от Александра Вучича убрать баррикады в течение 24 часов. В противном случае премьер-министру Косово Альбину Курти якобы будет дан «карт-бланш» на силовой сценарий.

По словам депутата Народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костича, каждый день косовские албанцы нападают на сербское население на севере частично признанной республики, в том числе на женщин и детей .

— Мы уже заявляли, что в Косово необходимо присутствие сербского контингента, а именно 1 тыс. военных и полиции в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, чтобы они могли защитить сербский народ , — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». Сербский политик напомнил, что Белград 16 декабря направил соответствующий запрос в KFOR, добавив, что власти страны пока не получили официального ответа.

Вместе с тем косовский премьер направил миссии НАТО письмо, в котором рассказал, что у Приштины есть подробный план, как убрать возведенные на севере региона баррикады . Также стало известно, что полиция частично признанной республики подписала контракт на аренду тяжелой техники на сумму €124 тыс. с частной компанией, занимающейся дроблением камня.

На северном фронте Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

Напомним, резкое обострение в регионе началось 8 декабря, когда 350 косовских полицейских вошли в город Косовска-Митровица, находящийся на севере региона и преимущественно населенный этническими сербами . Спустя два дня Приштина арестовала бывшего сотрудника полиции сербского происхождения Деяна Пантича, а в ответ на это живущие на севере сербы начали сооружать баррикады на севере Косово.

Механизмы урегулирования

Несмотря на постоянно накаленную обстановку, Белград вряд ли пойдет на введение своих войск на эту территорию , считает Милан Лазович.

— Как будет дальше развиваться ситуация, прогнозировать сложно, но думаю, сербские войска вряд ли будут туда введены. Они на данном этапе не могут себе позволить сильно рассориться с Западом. Если будут введены сербские войска в Косово, это будет означать очень сильную эскалацию . Также могут быть непредсказуемые последствия как на месте столкновений, так и в политической сфере, к примеру, введение санкционного режима против Белграда, — допустил он в беседе с «Известиями».

На северном фронте Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

Для урегулирования же конфликта, по мнению эксперта, может быть задействован механизм посредничества Евросоюза , хоть он и далек от совершенства. Со стороны миссии НАТО также не стоит ждать каких-то решительных и эффективных шагов для снижения напряженности, предположил эксперт.

— Хоть они и призваны предотвращать подобные инциденты или регулировать ситуацию, по факту KFOR не реагирует на правонарушения в отношении сербов . То есть они скорее молча наблюдают за происходящим, занимая сторону косовских албанцев, — рассказал программный координатор РСМД.

При этом, по его словам, натовский контингент может начать действовать лишь после «команды сверху», а именно из Брюсселя или Вашингтона. Сербский депутат Иван Костич также обвинил силы Североатлантического альянса в том, что они по факту занимают позицию Приштины, а не сохраняют нейтралитет .

— Миссия НАТО работает вместе с сепаратистами из Приштины. А албанские сепаратисты хотят начать полноценную войну на севере Косово, — заявил политик.

Иван Костич считает, что косовский кризис в ближайшее время стоит обсудить в ООН. Он также выразил надежду на то, что руководство страны попросит Россию поспособствовать началу этого процесса.

— Я надеюсь, что наше государство отправит письмо миссии России в ООН, чтобы они созвали заседание Совбеза по поводу ситуации в Косово и Метохии . Надеюсь, что в ближайшее время такое заседание состоится. И на нем нам нужна поддержка РФ , — поделился он.

Вместе с тем до Нового года напряженность, скорее всего, пойдет на спад, а конфликт, будет заморожен, спрогнозировал Милан Лазович. При этом в январе 2023 года регион может ждать очередной виток эскалации, предположил он.